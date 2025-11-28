Ричмонд
«Черноморец» обыграл «Шинник» в матче Первой лиги

Дубль Антонова принес «Черноморцу» победу над «Шинником» в матче Первой лиги.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Новороссийский «Черноморец» на своем поле обыграл ярославский «Шинник» в матче 21-го тура футбольной Первой лиги.

Встреча, которая прошла в Новороссийске, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе «Черноморца» дубль оформил Антон Антонов (17-я и 29-я минуты). У «Шинника» голом отметился Даниил Корнюшин (41).

«Черноморец» продлил серию без поражений в лиге до трех матчей и располагается на 12-м месте, набрав 24 очка. «Шинник» (26) идет строчкой выше.

Черноморец
2:1
Первый тайм: 2:1
Шинник
Футбол, Первая лига, Тур 21
28.11.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Центральный (Труд)
Главные тренеры
Вадим Евсеев
Артем Булойчик
Голы
Черноморец
Антон Антонов
17′
Антон Антонов
29′
Шинник
Даниил Корнюшин
41′
Составы команд
Черноморец
73
Михаил Штепа
3
Заурбек Плиев
4
Илья Кирш
8
Заур Тарба
18
Олег Николаев
77
Эльдияр Зарыпбеков
7
Антон Антонов
56′
44
Илья Кухарчук
86′
10
Илья Жигулев
57′
59
Максим Сыщенко
13
Станислав Пузанов
90′
17
Григорий Жилкин
69
Илья Родионов
46′
5
Антон Крачковский
9
Саид Алиев
82′
19
Кирилл Помешкин
Шинник
51
Тимофей Митров
4
Никита Бозов
5
Кирилл Маляров
44
Даниил Корнюшин
55
Виталий Лысцов
8
Руслан Куль
64
Олег Ланин
9
Илья Стефанович
10
Тимофей Шипунов
59′
77
Альбек Гонгапшев
15
Дмитрий Самойлов
81′
88
Денис Миронов
61
Артем Малахов
88′
11
Илья Порохов
Статистика
Черноморец
Шинник
Желтые карточки
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Сидорин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти