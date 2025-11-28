«Черноморец» обыграл «Шинник» в матче Первой лиги

Встреча, которая прошла в Новороссийске, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе «Черноморца» дубль оформил Антон Антонов (17-я и 29-я минуты). У «Шинника» голом отметился Даниил Корнюшин (41).