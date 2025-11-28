Ричмонд
Евсеев представил рукописную таблицу с прогрессом «Черноморца» при нем

Главный тренер «Черноморца» Вадим Евсеев сравнил результаты бело-синих с другими командами за время его работы в клубе из Новороссийска.

В пятницу, 28 ноября, «Черноморец» победил «Шинник» (2:1) в 21-м туре первой лиги. В послематчевом интервью Евсеев показал корреспонденту подробную рукописную таблицу с баллами команд, отметив прогресс «Черноморца».

«Когда в команду пришел тренерский штаб со мной, “Черноморец” на последнем месте был с тремя очками. Сейчас сколько, 24? Убираем три очка, 21? 26 очков за это время набрал “Факел”, “Урал” — 21. На втором месте “Родина” — 25. Так что приятно заканчивать в тройке. Вопросы после этого еще есть?» — сказал Евсеев на видео, опубликованном пресс-службой первой лиги в соцсети «ВКонтакте».

«Черноморец» с 24 очками занимает 12-е место в турнирной таблице первой лиги. Евсеев 5 сентября подписал контракт с клубом до конца сезона-2025/26.

Черноморец
2:1
Первый тайм: 2:1
Шинник
Футбол, Первая лига, Тур 21
28.11.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Центральный (Труд), 3670 зрителей
Главные тренеры
Вадим Евсеев
Артем Булойчик
Голы
Черноморец
Антон Антонов
17′
Антон Антонов
29′
Шинник
Даниил Корнюшин
41′
Составы команд
Черноморец
73
Михаил Штепа
3
Заурбек Плиев
4
Илья Кирш
8
Заур Тарба
18
Олег Николаев
77
Эльдияр Зарыпбеков
7
Антон Антонов
58′
59
Максим Сыщенко
10
Илья Жигулев
58′
44
Илья Кухарчук
13
Станислав Пузанов
90′
17
Григорий Жилкин
69
Илья Родионов
46′
5
Антон Крачковский
9
Саид Алиев
83′
19
Кирилл Помешкин
Шинник
51
Тимофей Митров
4
Никита Бозов
5
Кирилл Маляров
44
Даниил Корнюшин
87′
55
Виталий Лысцов
8
Руслан Куль
64
Олег Ланин
9
Илья Стефанович
10
Тимофей Шипунов
60′
77
Альбек Гонгапшев
15
Дмитрий Самойлов
82′
88
Денис Миронов
61
Артем Малахов
89′
11
Илья Порохов
Статистика
Черноморец
Шинник
Желтые карточки
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Антон Сидорин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти