Евсеев представил рукописную таблицу с прогрессом «Черноморца» при нем

В пятницу, 28 ноября, «Черноморец» победил «Шинник» (2:1) в 21-м туре первой лиги. В послематчевом интервью Евсеев показал корреспонденту подробную рукописную таблицу с баллами команд, отметив прогресс «Черноморца».
«Когда в команду пришел тренерский штаб со мной, “Черноморец” на последнем месте был с тремя очками. Сейчас сколько, 24? Убираем три очка, 21? 26 очков за это время набрал “Факел”, “Урал” — 21. На втором месте “Родина” — 25. Так что приятно заканчивать в тройке. Вопросы после этого еще есть?» — сказал Евсеев на видео, опубликованном пресс-службой первой лиги в соцсети «ВКонтакте».
«Черноморец» с 24 очками занимает 12-е место в турнирной таблице первой лиги. Евсеев 5 сентября подписал контракт с клубом до конца сезона-2025/26.
Вадим Евсеев
Артем Булойчик
Антон Антонов
17′
Антон Антонов
29′
Даниил Корнюшин
41′
73
Михаил Штепа
3
Заурбек Плиев
4
Илья Кирш
8
Заур Тарба
18
Олег Николаев
77
Эльдияр Зарыпбеков
7
Антон Антонов
58′
59
Максим Сыщенко
10
Илья Жигулев
58′
44
Илья Кухарчук
13
Станислав Пузанов
90′
17
Григорий Жилкин
69
Илья Родионов
46′
5
Антон Крачковский
9
Саид Алиев
83′
19
Кирилл Помешкин
51
Тимофей Митров
4
Никита Бозов
5
Кирилл Маляров
44
Даниил Корнюшин
87′
55
Виталий Лысцов
8
Руслан Куль
64
Олег Ланин
9
Илья Стефанович
10
Тимофей Шипунов
60′
77
Альбек Гонгапшев
15
Дмитрий Самойлов
82′
88
Денис Миронов
61
Артем Малахов
89′
11
Илья Порохов
Главный судья
Антон Сидорин
(Россия, Москва)
