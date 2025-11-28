Евсеев представил рукописную таблицу с прогрессом «Черноморца» при нем

«Когда в команду пришел тренерский штаб со мной, “Черноморец” на последнем месте был с тремя очками. Сейчас сколько, 24? Убираем три очка, 21? 26 очков за это время набрал “Факел”, “Урал” — 21. На втором месте “Родина” — 25. Так что приятно заканчивать в тройке. Вопросы после этого еще есть?» — сказал Евсеев на видео, опубликованном пресс-службой первой лиги в соцсети «ВКонтакте».