«Урал» не смог победить «Волгу», потеряв очки в третьем матче подряд

Футболисты екатеринбургского «Урала» не смогли обыграть ульяновскую «Волгу» в матче 21-го тура Лиги PARI.

Источник: Sport24

Встреча, проходившая в Ульяновске, прошла без забитых мячей — 0:0.

В параллельном матче «Уфа» на выезде вырвала ничью у «Чайки» из Песчанокопского. На гол Артема Соколова с пенальти гости ответили точным 11-метровым в исполнении Дилана Ортиса.

«Урал» с 41 баллом на счету занимает 2-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Волга» (22 очка) идет 14-й, «Уфа (20) — 15-й, “Чайка” (12) — 18-й.

Волга
0:0
Первый тайм: 0:0
Урал
Футбол, Первая лига, Тур 21
29.11.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Труд
Главные тренеры
Михаил Белов
Мирослав Ромащенко
Составы команд
Волга
1
Алексей Кеняйкин
3
Олег Красильниченко
99
Андрей Костин
90
Кирилл Фольмер
4
Камиль Ибрагимов
15
Дэвид Кокоев
27
Михаил Умников
17
Игорь Гершун
69′
10
Гиоргий Уридия
90′
27
Артем Молодцов
9
Дмитрий Каменщиков
82′
19
Владислав Руденко
90+3′
8
Денис Рахманов
90′
92
Игнат Касьянов
28
Данил Новиков
83′
22
Дмитрий Рахманов
Урал
57
Александр Селихов
44
Владислав Малькевич
16
Фернандо Итало
90+3′
14
Юрий Железнов
2
Силвие Бегич
70
Матвей Бардачев
11
Владислав Карапузов
46′
6
Фаниль Сунгатулин
13
Роман Акбашев
75′
55
Тимур Аюпов
50
Максим Воронов
82′
20
Евгений Марков
37
Виталий Бондарев
37′
46′
18
Никита Морозов
86′
22
Лео Кордейро
75′
97
Илья Ишков
90+1′
Статистика
Волга
Урал
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
9
9
Удары в створ
1
5
Угловые
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Карпов
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти