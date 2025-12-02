У «Факела» нет конкурентов. Осечка «Урала». «Спартак» проиграл «Торпедо». ФНЛ ушла на зимнюю паузу

— Мы обыграли «Спартак» в первую очередь за счет того, что не позволили хозяевам реализовать стандарты, которые они выполняют очень хорошо. Также наша команда не уступила в единоборствах — действовали так же агрессивно, как и соперник, выиграли много стыков. Внизу мы были посильнее и забили гол в эпизоде, который хорошо разыграли. Был и второй неплохой момент: мяч попал в перекладину. Хочу поблагодарить подопечных: сегодня они отработали на пять из пяти, — подчеркнул на пресс-конференции Олег Кононов.