У «Факела» нет конкурентов. Осечка «Урала». «Спартак» проиграл «Торпедо». ФНЛ ушла на зимнюю паузу

Кто помешает такому «Факелу» вернуться в РПЛ?
«Факел» дома уверенно разобрался с «Челябинском» — 2:0. Гости не смогли выставить на игру оптимальный состав. Ведущие футболисты — Гаджимурадов (6 голов и 4 результативных паса) и Левин (6+2) пропускали игру из-за травм, а главный тренер Роман Пилипчук отсутствовал на скамейке из-за дисквалификации.
Эти потери у соперника, впрочем, не умаляют заслуг команды Олега Василенко, которая продемонстрировала весьма качественный футбол. Давление «огнеопасных» стало перетекать в острые моменты в конце первого тайма.
Умница Гиоргобиани выгрыз мяч на левой бровке и бросил в прорыв по флангу Альшина. Тот сделал выверенный прострел на линию вратарской, где Пуси, опередив Жирова, в касание поразил ворота Тусеева — 1:0. Это 13-й гол албанца в сезоне. Он упрочил свое лидерство в гонке бомбардиров.
Вскоре все тот же Гиоргобиани разобрался с двумя соперниками на левой бровке и подал в штрафную. Пуси вполне мог оформить дубль, но с метра умудрился не попасть в створ.
После перерыва «Факел» играл куражно. Гости не успевали перевести дух. Атака за атакой, момент за моментом!
Гонгадзе и Гиоргобиани вдвоем оставили не у дел всю оборону «Челябинска», но Николаю не хватило точности, чтобы поразить ближний угол. С мощнейшим выстрелом Пуси под перекладину Тусеев хоть и не без труда, но справился. А вот мяч, пущенный Гиоргобиани — возможно, лучшим игроком всей лиги в осенней части сезона, — голкипер гостей уже никак не доставал, он просвистел в сантиметрах от штанги.
И все-таки подопечные Василенко забили второй. На 4-й компенсированной минуте Альшин оформил ассистентский дубль. Ильнур протащил мяч по левому флангу и выкатил пас-конфетку Уридии. 2:0.
«Гол имени Ильнура Альшина! — воскликнул комментатор матча. — Это какой-то воронежский “мерседес”. Никогда не ломается и не устает».
«Факел» уверенно стал осенним чемпионом ФНЛ. При Олеге Василенко команда выиграла 9 из 10 матчей чемпионата. Ни одной ничьей. Преимущество над занимающей третье место «Родиной» составляет уже 12 баллов. Сейчас не видно, кто или что может помешать «Наглецам из Воронежа» вернуться в РПЛ.
«У “Урала” нет нападающих, кроме великого Маркова»
«Урал» не победил в третьем матче кряду. В Ульяновске «шмели» поделили очки с «Волгой» — 0:0. Рулевой гостей Мирослав Ромащенко не мог рассчитывать на свою главную ударную силу — Секулича. Причина — перебор карточек. На острие атаки действовал 18-летний Воронов. Под ним расположился Акбашев. Роль инсайдов выполняли Железнов и Карапузов.
До перерыва екатеринбуржцы были конкретнее впереди. Воронов после паса из глубины на скорости упорхнул от защитника и попытался закрутить мяч в дальний угол. Вышло крайне неточно.
Кстати, возможно, это был последний матч молодого форварда в составе «шмелей». По данным «СЭ», ЦСКА и «Урал» договорились о трансфере Воронова, который, скорее всего, присоединится к армейцам уже зимой. В этом сезоне в активе Максима четыре гола в ФНЛ.
Впрочем, президент екатеринбуржцев Григорий Иванов просит не торопить события.
«Если бы с Вороновым была какая-то история, мы бы вам сообщили. Точно нашли бы что сказать. Пока нет никакой конкретики. У нас нет ни одного нападающего, не считая великого Маркова», — заявил Иванов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата».
К слову, именно Марков заменил Воронова в концовке этой встречи, но вновь не смог забить свой первый мяч за «Урал». Голевая засуха Евгения длится уже 28 игр…
Самым опасным в составе команды Ромащенко в матче с «Волгой» был Железнов, который до перерыва выстрелил со средней дистанции и едва не упаковал мяч в правый от себя угол. А во втором тайме Юрий здорово подал в штрафную со стандарта, мяч достался Итало, который бил с трех метров. Хозяев спас Кокоев, подстраховавший своего вратаря.
«Волга» вовсе не выглядела беззубой. Момент у ульяновцев был, возможно, даже пожирнее, чем все шансы, созданные уральцами. После подачи со штрафного Каменщиков выиграл воздух — мяч после его мощного удара головой угодил в перекладину!
Нулевая ничья. «Урал» завершил осеннюю часть чемпионата на второй позиции.
— Уходим на перерыв на втором месте. Имеем достаточное количество очков по сравнению с прошлым сезоном. Видим разницу не только в плюс четыре очка, но и в количестве побед. Безусловно, нацеливались в Ульяновске на другой результат. Хотелось уйти на зимнюю паузу с другим настроением. Но хочу сказать, что все равно проделали хорошую работу, которая позволила команде сделать шаг вперед, — заметил на пресс-конференции Мирослав Ромащенко.
«Торпедо» покинуло зону вылета
«Спартак» принимал «Торпедо» на «Арене Химки» — по сути домашнем стадионе автозаводцев. Красно-белым запретили играть три последние домашние встречи на «Урожае» в поселке Караваево из-за отсутствия подогрева поля и плохого освещения. Новый стадион «Спартака» в Костроме планируют сдать в эксплуатацию весной 2026 года.
Главный тренер москвичей Олег Кононов сделал ставку в нападении на дуэт Каштанов — Юшин. Галоян остался в запасе, а в центре поля действовали Орехов и Москвичев.
Первый тайм опасных моментов не подарил. Хозяева уповали на свое фирменное оружие — стандарты — и однажды даже забили гол. Но судья усмотрел в этом эпизоде фол в атаке.
После перерыва черно-белые прибавили в конструктиве. Каштанов зацепился за мяч после длинного заброса, отпасовал Шитову, который покатил направо Юшину. Александр без сопротивления вошел в штрафную, прицелился и хладнокровно пробил в дальний угол. 0:1. Где были защитники красно-белых?! Это шестой гол 30-летнего форварда в сезоне.
Вскоре он вполне мог записать в свой актив и голевой пас. Шикарной передачей Юшин отрезал двух защитников и вывел Каштанова один на один с Ещенко. Алексей пробил над руками голкипера, но угодил в перекладину.
Победа позволила «Торпедо» наконец-то покинуть зону вылета. Москвичи на один балл опережают «Уфу».
— Мы обыграли «Спартак» в первую очередь за счет того, что не позволили хозяевам реализовать стандарты, которые они выполняют очень хорошо. Также наша команда не уступила в единоборствах — действовали так же агрессивно, как и соперник, выиграли много стыков. Внизу мы были посильнее и забили гол в эпизоде, который хорошо разыграли. Был и второй неплохой момент: мяч попал в перекладину. Хочу поблагодарить подопечных: сегодня они отработали на пять из пяти, — подчеркнул на пресс-конференции Олег Кононов.
Кострома — четвертая. В последних 10 турах у команды Евгения Таранухина и Сергея Бондаря всего одна победа.
Хит от Евсеева
«Черноморцу» многие предрекали вылет во вторую лигу, после того как функционер Сергей Шишкарев объявил о резком сокращении финансирования клуба. Но приглашенный на роль спасителя «моряков» Вадим Евсеев пока здорово справляется со своими обязанностями.
Первую часть сезона южане завершили на мажорной ноте, дома обыграв крепкий «Шинник». Новороссийск — 12-й, отрыв от зоны вылета — четыре очка.
Настоящим хитом последнего в этом году тура ФНЛ стало флеш-интервью Евсеева после игры с ярославцами. Во время беседы с журналистом Вадим Валентинович показал рукописную таблицу.
«Когда в команду пришел тренерский штаб со мной, “Черноморец” был на последнем месте, всего три очка. Три очка было. Сейчас сколько, 24? Убираем 3 очка — 21? 26 за это время набрал “Факел”, “Урал” — 21. На втором месте “Родина” — 25. Так что приятно заканчивать в тройке. Вопросы после этого еще есть? Работаем», — заключил рулевой «моряков».
«Родина» не дожала «КАМАЗ»
Закрывали программу последнего в этом году тура лучшей лиги мира «Родина» и «КАМАЗ». Москвичи в случае победы приближались к «Уралу» на расстояние трех очков. А если бы выиграли челнинцы, то они бы делили четвертое место с Костромой.
Обе команды играют в атаку, поэтому зрители вправе были ожидать большое количество моментов.
Подопечные Хуана Диаса были поближе к голу. В первом тайме после розыгрыша углового Крижан бил пяткой в стиле Ибрагимовича, но попал в сетку с внешней стороны.
После перерыва «Родина» опять могла забить со стандарта. Первым на подборе оказался Концевой, который с линии штрафной нанес удар страшной силы. Челнинцев спасла голова Хубаева.
На 81-й минуте хозяевам удалась размашистая атака, и Гейе с 15 метров с левой ноги жахнул под перекладину — Замерец успел среагировать.
Свой последний шанс «Родина» упустила на пятой компенсированной минуте. Максименко после скидки головой Коряна бил наверняка в левый от себя нижний угол. Но какую же невероятную реакцию проявил 24-летний Замерец, в прыжке доставший мертвый мяч. Чудо-спасение!
0:0. «Родина» — третья, «КАМАЗ» делит пятую строчку с «Челябинском».
Виталий Айрапетов