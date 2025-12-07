Президент «Урала» Иванов и Василий Березуцкий были замечены вместе на баскетбольном матче

Ранее была информация, что специалист является основным кандидатом на пост главного тренера команды из Екатеринбурга. Затем в СМИ сообщалось, что Александр Кержаков может также возглавить «Урал».
Последним местом работы Василия Березуцкого был азербайджанский «Сабах», с которым он выиграл Кубок страны в сезоне 2024/25.
После баскетбольной встречи Григорий Иванов ответил на вопросы журналистов.
«Давайте до завтра. Завтра мы все объявим. Я не могу пока ничего сейчас сказать, пока у нас еще не принято до конца решение», — приводит слова Иванова E1.ru.
Напомним, что 5 декабря Мирослав Ромащенко покинул пост главного тренера «Урала». После 21 тура Первой Лиги екатеринбургская команда занимает вторую строчку, имея в активе 41 очко.