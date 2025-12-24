Ташуев возглавил «Енисей»

Последним клубом 66-летнего Ташуева был грозненский «Ахмат», который он возглавлял с сентября 2024 года и покинул в мае. Ранее специалист тренировал воронежский «Факел», «Краснодар», «Спартак» из Нальчика, краснодарскую «Кубань», махачкалинский «Анжи» и ряд других команд.