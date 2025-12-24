Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
26.12
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.69
П2
2.72
Футбол. Испания
завершен
Эльче
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
4
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2

Ташуев возглавил «Енисей»

На посту главного тренера он сменил Андрея Тихонова.

Источник: РИА "Новости"

КРАСНОЯРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Сергей Ташуев назначен на пост главного тренера красноярского футбольного клуба «Енисей». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт со специалистом рассчитан на полтора года. 9 декабря «Енисей» объявил об уходе с поста главного тренера Андрея Тихонова.

Последним клубом 66-летнего Ташуева был грозненский «Ахмат», который он возглавлял с сентября 2024 года и покинул в мае. Ранее специалист тренировал воронежский «Факел», «Краснодар», «Спартак» из Нальчика, краснодарскую «Кубань», махачкалинский «Анжи» и ряд других команд.

После 21 тура Лиги Пари (Первой лиги) «Енисей» располагается на 13-м месте, команда набрала 23 очка.