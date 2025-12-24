Ричмонд
Футбол. Англия
26.12
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Ташуев — о назначении тренером «Енисея»: «У меня были немного другие цели. Склонялся к сборной Белоруссии»

Новый главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев рассказал об обстоятельствах своего назначения.

Источник: ФК "Ахмат"

Сегодня стало известно, что контракт с 66-летним специалистом подписан на полтора года. В этой должности Ташуев сменил Андрея Тихонова, работавшего в красноярской команде с начала 2024 года. После 21 тура «Енисей» занимает 13-е место в Лиге PARI.

«Контракт подписал на полтора года. Летом сядем и посмотрим, в какую сторону движемся. После ухода Тихонова мне сразу позвонили из “Енисея” с намерениями, что может быть такая ситуация. Я сказал: “Если будет, тогда и звоните”. У меня были немного другие цели. Склонялся к сборной Белоруссии, но ее согласился возглавить Гончаренко — местная легенда. Были и другие варианты, но без конкретики.

Красноярск — спортивный регион, самодостаточный. Что важно, спортивным директором клуба является Михаил Комков, игравший и хорошо игравший у меня в “Краснодаре”. Он знает мои требования и стилевые особенности. И они совпадают с философией “Енисея”. Это важно, когда тренера приглашают под стиль игры команды. Мурад Мусаев сказал: “У Сергея Абуезидовича агрессивный футбол”. Конечно, будем стремиться подниматься вверх. Надеюсь, получится хороший альянс. А летом уже сядем все и обсудим. Футбольный потенциал у региона вижу, и надеюсь, что в следующем сезоне будет поставлена высокая задача», — приводит слова Ташуева Metaratings.ru.