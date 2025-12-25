Президент «Урала», сидящий на тренерской скамейке: «Лезть в тренерские дела для меня — табу»

11 декабря «Урал» объявил о назначении Василия Березуцкого на должность главного тренера.
— Почему с Кержаковым не договорились?
— Он был в нашем списке, по нему тоже много разговаривали. Возможно, когда-то мы сможем с ним сотрудничать, но сегодня наш тренер — Василий Березуцкий.
— Говорили, что Кержаков просил вас не находиться на скамейке. Вы сказали, что это неправда. Откуда появилась такая информация?
— Это на самом деле неправда. Мы эту тему даже не поднимали. Я сижу на скамейке уже более 30 лет. Ни одному тренеру не советовал, что нужно менять того игрока или делать корректировки. Некоторые вещи принимаю эмоционально, но лезть в тренерские дела для меня — табу. Могу ругать футболистов, но они меня знают — это наша команда.
— Для вас, вообще, важно находиться рядом с командой?
— Для меня лично, да. Мне не нравится сидеть в ложах или где-то еще, люблю быть рядом с командой. Не представляю себя на трибуне вместо того, чтобы быть рядом с командой.
— В этом сезоне много не результативных матчей: 1:0, 1:1
— Хотим показать тот футбол, который нравится нашим болельщикам. Для этого мы много работаем. Но если будет хорошая игра, то и будет хороший результат, — заявил Иванов в интервью Metaratings.ru.
После осенней части сезона «Урал» занимает 2-е место в таблице Лиги PARI, набрав 41 очко в 21 матче.
