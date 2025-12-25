Ричмонд
Президент «Урала», сидящий на тренерской скамейке: «Лезть в тренерские дела для меня — табу»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, почему решил не назначать Александра Кержакова главным тренером екатеринбургской команды.

Источник: Sport24

11 декабря «Урал» объявил о назначении Василия Березуцкого на должность главного тренера.

— Почему с Кержаковым не договорились?

— Он был в нашем списке, по нему тоже много разговаривали. Возможно, когда-то мы сможем с ним сотрудничать, но сегодня наш тренер — Василий Березуцкий.

— Говорили, что Кержаков просил вас не находиться на скамейке. Вы сказали, что это неправда. Откуда появилась такая информация?

— Это на самом деле неправда. Мы эту тему даже не поднимали. Я сижу на скамейке уже более 30 лет. Ни одному тренеру не советовал, что нужно менять того игрока или делать корректировки. Некоторые вещи принимаю эмоционально, но лезть в тренерские дела для меня — табу. Могу ругать футболистов, но они меня знают — это наша команда.

— Для вас, вообще, важно находиться рядом с командой?

— Для меня лично, да. Мне не нравится сидеть в ложах или где-то еще, люблю быть рядом с командой. Не представляю себя на трибуне вместо того, чтобы быть рядом с командой.

— В этом сезоне много не результативных матчей: 1:0, 1:1 и т. д. Есть задача у Березуцкого чтобы был яркий футбол или результат важнее?

— Хотим показать тот футбол, который нравится нашим болельщикам. Для этого мы много работаем. Но если будет хорошая игра, то и будет хороший результат, — заявил Иванов в интервью Metaratings.ru.

После осенней части сезона «Урал» занимает 2-е место в таблице Лиги PARI, набрав 41 очко в 21 матче.

Волга
0:0
Первый тайм: 0:0
Урал
Футбол, Первая лига, Тур 21
29.11.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
Труд
Главные тренеры
Михаил Белов
Мирослав Ромащенко
Составы команд
Волга
1
Алексей Кеняйкин
3
Олег Красильниченко
99
Андрей Костин
90
Кирилл Фольмер
4
Камиль Ибрагимов
15
Дэвид Кокоев
27
Михаил Умников
17
Игорь Гершун
69′
10
Гиоргий Уридия
90′
27
Артем Молодцов
9
Дмитрий Каменщиков
82′
19
Владислав Руденко
90+3′
8
Денис Рахманов
90′
92
Игнат Касьянов
28
Данил Новиков
83′
22
Дмитрий Рахманов
Урал
57
Александр Селихов
44
Владислав Малькевич
16
Фернандо Итало
90+3′
14
Юрий Железнов
2
Силвие Бегич
70
Матвей Бардачев
11
Владислав Карапузов
46′
6
Фаниль Сунгатулин
13
Роман Акбашев
75′
55
Тимур Аюпов
50
Максим Воронов
82′
20
Евгений Марков
37
Виталий Бондарев
37′
46′
18
Никита Морозов
86′
22
Лео Кордейро
75′
97
Илья Ишков
90+1′
Статистика
Волга
Урал
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
9
9
Удары в створ
1
5
Угловые
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Карпов
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти