Анализ РФС показал непричастность судьи Егорова к результатам игр «Торпедо»

«Следствие продолжается, и, пока оно не завершено, мы не можем давать какие-либо комментарии. Я не знаком с заявлениями Егорова. Наш департамент судейства и инспектирования провел анализ матчей “Торпедо”, которые обслуживал Егоров. В этих играх наши эксперты не увидели ошибочных решений судьи, которые могли бы повлиять на результат», — сказал Дюков.