«В “Спартак” зовут тренера с Кипра… Ни на что не намекаю, но я выигрывал чемпионат Белоруссии». Интервью Ташуева

Красно-белые мне не позвонят
— Как возник вариант с «Енисеем»? Кто вас позвал в красноярский клуб?
— Когда стало известно, что Андрей Тихонов покидает команду, меня набрал спортивный директор «Енисея» Михаил Комков. Он играл у меня еще в «Краснодаре». Хорошо знает мои требования, стилистику. Посчитал, что я подхожу красноярцам по философии футбола. Это очень важно. У меня на тот момент были другие планы. Я уже говорил про вариант со сборной Белоруссии (главным тренером там в итоге назначили Виктора Гончаренко. — Прим. В. А.). Поэтому ответил Комкову: «Как будет конкретика — звоните».
— Быстро после этого получили предложение от «Енисея»? Как шли переговоры?
— Я в переговорном процессе практически не участвовал. Подключился лишь на финальной стадии, обговорил детали, нюансы. В данном случае мои интересы представлял Альфред Захаряев. Его компания выходит сейчас на российский футбольный рынок. Сопровождает игроков, тренеров, оказывает услуги. В итоге заключил контракт с «Енисеем» на полтора года. Посмотрим, готов ли клуб дальше прогрессировать, ставить перед собой большие задачи. Уже включился в работу. Решаем организационные вопросы по сборам, по селекции.
— А после «Ахмата» вас звали в клубы РПЛ?
— Нет. Ходили какие-то разговоры об интересе, но без конкретики.
— И вас это не задевало?
— Ну, а куда меня могли позвать? В последнее время кто искал и ищет тренера? «Спартак» и «Динамо», так? Но нас туда не позовут. При всем к нам уважении (а я знаю себе цену), но мне оттуда не позвонят. Почему-то считают, что я и мои коллеги — тренеры из второй восьмерки. Хотя я несколько раз обыгрывал тот же «Спартак». У «Динамо» — своя история.
Думаю, в следующем сезоне поставят задачу выйти в РПЛ
— «Енисей» сейчас находится в трех очках от зоны вылета. Понимаете, что идете на риск?
— Я вообще-то и «Ахмат» принимал на последнем месте, и «Факел». Уже решал подобные задачи. Значит, такова моя доля. Спасать. Хотя, конечно, хочется поработать и фундаментально. Выстроить проект. Такой опыт у меня есть. С солигорским «Шахтером» выигрывал чемпионат Белоруссии, Кубок брал, команда выступала в Лиге чемпионов. В Донецке у нас собралась просто шикарная команда — «Металлург». Если бы не Майдан… С «Ахматом» я вообще-то занял пятое место — самое высокое в истории клуба. А что дальше?
— Что?
— Вроде делаешь классную работу, а потом слышишь, что, мол, не справился. Это немного напрягает… «Ахмат» стал пятым, тогда в составе было три футболиста сборной России. И все думали, что дальше мы будем только подниматься. Но для этого вообще-то нужна соответствующая селекция и так далее. Мы высоко задрали планку, но потом-то начинается более рутинная работа. И вот здесь где-то не хватает игрокам психологии. А от тебя все время что-то ждут… Завышенные ожидания. Почему? Странная история.
— А какая задача перед вами сейчас стоит в «Енисее»? Сохранить команду в ФНЛ или еще и занять конкретное место?
— Нет, про конкретное место речи не шло. Нужно пока просто оставить красноярцев в Первой лиге, поставить игру, чтобы команда задышала. А уже дальше будем смотреть.
— Есть понимание, что в следующем сезоне руководство клуба поставит задачу выйти в РПЛ?
— Думаю, и губернатор этого хочет, и министр спорта региона, и руководство клуба. Возможно, такую задачу действительно нам поставят. Я с удовольствием приму участие в этом проекте.
Почему приглашают тренера из «Пафоса»? Потому что пафосный клуб?
— Некоторые футбольные специалисты скептически относятся к «Енисею», так как выступления в манеже создают определенное преимущество. Вас это не напрягает?
— А мне-то зачем об этом думать? Мастер сможет сыграть на любом покрытии.
— Какая из последних новостей в РПЛ вас удивила?
— «Динамо» определилось с главным тренером. А вот «Спартак»… Все ищет, мучается. Великомученики какие-то… Вот это поражает.
— «Спартаку» пора определиться?
— Я не знаю, по каким критериям там подбирают тренера. Должен же быть стиль, философия игры. Тренер должен соответствовать традициям «Спартака». А не так: свой — чужой, наш — не наш… Сейчас пишут, что хотят позвать тренера из чемпионата Кипра. Что такое Кипр? Ни на что не намекаю, но я выигрывал чемпионат Белоруссии. Поражает логика в московском клубе. Своих специалистов, что ли, нет? Ну вот почему Кипр? Почему «Пафос»? Потому что пафосный клуб, что ли?
— Андрей Талалаев не понял, почему «Спартак» уволил Станковича, назвал отставку серба маразмом.
— Руководству клуба виднее. Лишь хочется понять, по каким критериям там ищут тренеров. С другой стороны, разве шестое место — это успех для «Спартака»? Просто Андрей (Талалаев. — Прим. В. А.) закончил с «Балтикой» первую часть сезона на пятой строчке. Так что Станкович, который оказался ниже, его устраивал. (Смеется.).
Виталий Айрапетов