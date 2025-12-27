«В “Спартак” зовут тренера с Кипра… Ни на что не намекаю, но я выигрывал чемпионат Белоруссии». Интервью Ташуева

— Ну, а куда меня могли позвать? В последнее время кто искал и ищет тренера? «Спартак» и «Динамо», так? Но нас туда не позовут. При всем к нам уважении (а я знаю себе цену), но мне оттуда не позвонят. Почему-то считают, что я и мои коллеги — тренеры из второй восьмерки. Хотя я несколько раз обыгрывал тот же «Спартак». У «Динамо» — своя история.