«Уфа» объявила о подписании воспитанника московского «Динамо»

«Уфа» объявила о подписании полузащитника Данила Липового.

Источник: pfcks.ru

«Футбольный клуб “Уфа” подписал контракт с 26-летним полузащитником Данилом Липовым.

Данил Липовой — выпускник Академии футбола «Динамо» имени Льва Ивановича Яшина. Двукратный бронзовый призер молодежного первенства РПЛ в составе «Динамо» Москва. Выступал за «Динамо» (Москва), «Химки», «Оренбург», «Крылья Советов», «Волгарь», «Нефтехимик» и тульский «Арсенал».

В его активе 37 матчей в Российской Премьер-Лиге и 80 игр в PARI Первой лиге. Полузащитник вызывался в юношеские сборные России различных возрастов.

Добро пожаловать в «Уфу»!" — говорится в сообщении клуба.