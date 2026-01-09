«Уфа» объявила о подписании воспитанника московского «Динамо»

«Футбольный клуб “Уфа” подписал контракт с 26-летним полузащитником Данилом Липовым.
Данил Липовой — выпускник Академии футбола «Динамо» имени Льва Ивановича Яшина. Двукратный бронзовый призер молодежного первенства РПЛ в составе «Динамо» Москва. Выступал за «Динамо» (Москва), «Химки», «Оренбург», «Крылья Советов», «Волгарь», «Нефтехимик» и тульский «Арсенал».
В его активе 37 матчей в Российской Премьер-Лиге и 80 игр в PARI Первой лиге. Полузащитник вызывался в юношеские сборные России различных возрастов.
Добро пожаловать в «Уфу»!" — говорится в сообщении клуба.