Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.45
П2
3.70
Футбол. Италия
22:45
Сассуоло
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.49
П2
5.33
Футбол. Франция
22:45
Брест
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.87
X
3.84
П2
1.94
Футбол. Испания
23:00
Атлетик
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.90
П2
5.30
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
0
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
1
:
Штутгарт
4
П1
X
П2

Ташуев озвучил задачи «Енисея» на вторую часть сезона

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев озвучил задачи команды на вторую часть сезона.

Источник: Sport24

— Какую задачу-максимум вы ставите перед собой и командой на весеннюю часть сезона Лиги Pari? Речь идет о конкретном месте в таблице или сейчас важнее выстроить фундамент на будущий сезон?

— Если честно, когда я вел переговоры, большая часть моего мозга была сосредоточена на сборной Беларуси. К сожалению, мне последние несколько лет приходится заниматься тем, что вытаскивать команды с последних мест: «Ахмат», Воронеж. Это не очень приятная для меня процедура. Я человек фундаментальный. Ставлю серьезный футбол.

Задача главная у нас сейчас — обезопасить себя. Вторая задача — летом разговаривать с руководством. Если будет резкое улучшение, повышение возможностей клуба, тем более что юбилей будет, и к этому приурочат большие задачи — все поднимется, и задачи мои в том числе. Сейчас хотим поднять ажиотаж игрой, болельщиков привлечь хорошим футболом. Что дальше — посмотрим. До лета главное определиться с тем, что будет дальше, — приводит слова Ташуева официальный сайт ФНЛ.