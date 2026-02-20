Ташуев озвучил задачи «Енисея» на вторую часть сезона

— Какую задачу-максимум вы ставите перед собой и командой на весеннюю часть сезона Лиги Pari? Речь идет о конкретном месте в таблице или сейчас важнее выстроить фундамент на будущий сезон?
— Если честно, когда я вел переговоры, большая часть моего мозга была сосредоточена на сборной Беларуси. К сожалению, мне последние несколько лет приходится заниматься тем, что вытаскивать команды с последних мест: «Ахмат», Воронеж. Это не очень приятная для меня процедура. Я человек фундаментальный. Ставлю серьезный футбол.
Задача главная у нас сейчас — обезопасить себя. Вторая задача — летом разговаривать с руководством. Если будет резкое улучшение, повышение возможностей клуба, тем более что юбилей будет, и к этому приурочат большие задачи — все поднимется, и задачи мои в том числе. Сейчас хотим поднять ажиотаж игрой, болельщиков привлечь хорошим футболом. Что дальше — посмотрим. До лета главное определиться с тем, что будет дальше, — приводит слова Ташуева официальный сайт ФНЛ.