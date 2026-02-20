Ташуев озвучил задачи «Енисея» на вторую часть сезона

Задача главная у нас сейчас — обезопасить себя. Вторая задача — летом разговаривать с руководством. Если будет резкое улучшение, повышение возможностей клуба, тем более что юбилей будет, и к этому приурочат большие задачи — все поднимется, и задачи мои в том числе. Сейчас хотим поднять ажиотаж игрой, болельщиков привлечь хорошим футболом. Что дальше — посмотрим. До лета главное определиться с тем, что будет дальше, — приводит слова Ташуева официальный сайт ФНЛ.