Футбол. Лига чемпионов
20:45
Аталанта
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.82
П2
3.20
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.27
X
7.22
П2
10.25
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.31
П2
6.51
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.40
П2
4.89
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Байер
0
:
Олимпиакос П
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
1
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2

Футбольный клуб Первой лиги «Чайка» сообщил о временном переезде в Подольск

Решение связано с необходимостью подготовки домашнего стадиона в соответствии с требованиями безопасности.

Источник: ФК "Чайка"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Чайка» (Песчанокопское, Ростовская область) будет проводить ближайшие домашние матчи на стадионе «Труд» в Подольске. Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Мы понимаем, что для наших болельщиков важно видеть команду на родном стадионе, и приносим извинения за возможные неудобства. Это решение связано с необходимостью подготовки нашего стадиона в соответствии с требованиями безопасности. Мы ценим поддержку наших болельщиков и уверены, что вместе мы преодолеем этот период», — говорится в сообщении.

Футбол
Первая лига 2025/2026
Тур 22, 1.03.2026, 16:00
Чайка
-
СКА-Хабаровск
-

«Чайка» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Лиги Пари (Первой Лиги). На счету команды 12 очков после 21 тура. Первый матч в Подольске «Чайка» проведет 1 марта, соперником будет «СКА-Хабаровск».