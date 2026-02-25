Футбольный клуб Первой лиги «Чайка» сообщил о временном переезде в Подольск

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Чайка» (Песчанокопское, Ростовская область) будет проводить ближайшие домашние матчи на стадионе «Труд» в Подольске. Об этом сообщила пресс-служба команды.
«Мы понимаем, что для наших болельщиков важно видеть команду на родном стадионе, и приносим извинения за возможные неудобства. Это решение связано с необходимостью подготовки нашего стадиона в соответствии с требованиями безопасности. Мы ценим поддержку наших болельщиков и уверены, что вместе мы преодолеем этот период», — говорится в сообщении.
«Чайка» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Лиги Пари (Первой Лиги). На счету команды 12 очков после 21 тура. Первый матч в Подольске «Чайка» проведет 1 марта, соперником будет «СКА-Хабаровск».