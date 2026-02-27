«КАМАЗ» на 90-й минуте ушел от поражения в матче с «Арсеналом»

Первый гол на 29-й минуте забил полузащитник гостей Маттео Алинви. На 90-й минуте полузащитник хозяев Виталий Семенов сравнял счет.
«КАМАЗ» набрал 33 очка и сохраняет пятое место в турнирной таблице ФНЛ. «Арсенал» (29 очков) поднялся на восьмую строчку.
В следующем туре «КАМАЗ» 8 марта на выезде сыграет с «Енисеем», а тульская команда 9 марта примет «Волгу».
Футбол, Первая лига, Тур 22
27.02.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
КАМАЗ
Главные тренеры
Антон Хазов
Дмитрий Гунько
Голы
КАМАЗ
Виталий Семенов
90′
Арсенал
Маттео Алинви
29′
Составы команд
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
3
Даниил Маругин
5
Савелий Ратников
15
Максим Бурко
76
Артем Суханов
27′
53
Александр Дерюгин
77
Ацамаз Ревазов
67′
14
Сурхайхан Абдуллаев
10
Роман Защепкин
46′
83
Максим Лайкин
24
Даниил Шамкин
87′
91
Антон Рощин
28
Мухаммад Султонов
87′
79
Виталий Семенов
9
Давид Караев
74′
22
Андрей Солодухин
Арсенал
18
Михаил Цулая
3
Эрвинг Джо Ботака-Иобома
4
Даниил Пенчиков
23′
31
Кирилл Большаков
8
Артем Попов
14
Милош Брнович
17
Маттео Алинви
7
Эдарлин Тамариндо Рейес
99
Аяз Гулиев
37′
46′
21
Никита Раздорских
69′
11
Иван Игнатьев
79′
9
Максим Максимов
19
Кирилл Богданец
74′
77
Даниил Плотников
Статистика
КАМАЗ
Арсенал
Желтые карточки
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Шамара
(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти