«Спартак Кострома» и «Ротор» сыграли вничью, продлив свои серии без побед в чемпионате

На 22-й минуте волгоградцы открыли счет после удара Ярослава Арбузова.
А на 52-й минуте костромичи восстановили статус-кво — отличился Джордже Пантелич.
Итоговый счет — 1:1, команды продлили свои серии без побед в чемпионате. «Спартак» не может выиграть пять туров подряд, а «Ротор» — четыре.
После этого матча «Спартак Кострома» занимает 4−5-е места в таблице Лиги PARI (35 очков), а «Ротор» располагается на 7-й строчке (31 балл).
Футбол, Первая лига, Тур 22
28.02.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Сергей Бондарь
Дмитрий Парфенов
Голы
Спартак Кс
Джордже Пантелич
52′
Ротор
Ярослав Арбузов
22′
Составы команд
Спартак Кс
25
Даниэль Саппа
2
Николай Тарасов
16′
5
Денис Жилмостных
18
Максим Игнатьев
9
Давид Хубаев
35′
78
Геннадий Киселев
88
Фарук Гогич
66′
10
Джордже Пантелич
90
Амур Калмыков
35
Иван Енин
85′
23
Максим Чиканчи
7
Денис Боков
72′
57
Марат Тлехугов
Ротор
13
Никита Чагров
11
Александр Клещенко
17
Глеб Шильников
80
Вячеслав Бардыбахин
51′
97
Николай Покидышев
44′
5
Александр Трошечкин
6
Сергей Макаров
77
Абу-Саид Эльдарушев
10
Артем Симонян
69′
9
Давид Давидян
33
Ярослав Арбузов
90′
2
Александр Коротков
22
Саид Алиев
88′
69
Илья Родионов
Статистика
Спартак Кс
Ротор
Желтые карточки
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Ярослав Хромей
(Россия, Воронеж)
