«Нефтехимик» обыграл «Уфу» в матче Первой лиги

Футболисты «Нефтехимика» обыграли «Уфу» в матче Первой лиги.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Нижнекамский «Нефтехимик» одержал победу над «Уфой» в матче 22-го тура футбольной Первой лиги.

Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 2:0. Мячи забили Александр Кахидзе (33-я минута) и Константин Шильцов (84).

«Нефтехимик», набрав 31 очко, занимает восьмое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. «Уфа» потеряла очки в пятом матче подряд. Команда с 20 баллами располагается на 16-й строчке.

В следующем матче «Нефтехимик» 8 марта примет воронежский «Факел», днем позднее «Уфа» в гостях сыграет с ярославским «Шинником».

Нефтехимик
2:0
Первый тайм: 1:0
Уфа
Футбол, Первая лига, Тур 22
28.02.2026, 17:30 (МСК UTC+3)
Нефтехимик
Главные тренеры
Кирилл Новиков
Омари Тетрадзе
Голы
Нефтехимик
Александр Кахидзе
33′
Константин Шильцов
84′
Составы команд
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
2
Марат Ситдиков
24
Александр Кахидзе
65
Николай Толстопятов
6
Даниил Родин
17
Эдуард Валиахметов
10
Давид Кокоев
90′
75
Дмитрий Шадринцев
15
Андрей Никитин
90′
7
Султан Джамилов
70
Иван Бобер
90′
74
Дмитрий Кучугура
90
Константин Шильцов
87′
14
Ислам Машуков
9
Рашид Магомедов
84′
88
Денис Титов
Уфа
31
Александр Беленов
5
Денис Кутин
70′
7
Александр Перченок
55
Евгений Шляков
18
Владислав Камилов
79
Константин Троянов
12′
8
Шамиль Исаев
37′
76′
23
Данил Ахатов
11
Осман Минатулаев
86′
19
Эмиль Майоров
22
Залимхан Юсупов
22′
62′
24
Филип Мрзляк
71
Магомед Якуев
61′
12
Данил Липовой
88
Мигран Агеян
76′
96
Алексей Барановский
Статистика
Нефтехимик
Уфа
Желтые карточки
0
4
Судейская бригада
Главный судья
Антон Анопа
(Россия, Благовещенск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти