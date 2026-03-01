«Енисей» в первом матче под руководством Ташуева сыграл вничью с «Волгой»

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Красноярский футбольный клуб «Енисей» сыграл вничью с ульяновской «Волгой» в матче 22-го тура Первой лиги.
Встреча в Красноярске завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Андрей Окладников (41-я минута, с пенальти). У гостей мяч забил Дмитрий Тихий (88), дебютировавший за «Волгу» в официальной игре.
Этот матч стал для «Енисея» первой официальной под руководством Сергея Ташуева, который возглавил команду в конце декабря.
Красноярский клуб довел ничейную серию в Первой лиге до четырех встреч и с 24 очками занимает 12-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. «Волга», набрав 23 балла, идет 14-й.
Футбол, Первая лига, Тур 22
1.03.2026, 11:00 (МСК UTC+3)
Арена Енисей
Главные тренеры
Сергей Ташуев
Михаил Белов
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Лапатухин
(Россия, Москва)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти