«Енисей» в первом матче под руководством Ташуева сыграл вничью с «Волгой»

«Енисей» в первом матче с Ташуевым сыграл вничью с «Волгой» в Первой лиге.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Красноярский футбольный клуб «Енисей» сыграл вничью с ульяновской «Волгой» в матче 22-го тура Первой лиги.

Встреча в Красноярске завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Андрей Окладников (41-я минута, с пенальти). У гостей мяч забил Дмитрий Тихий (88), дебютировавший за «Волгу» в официальной игре.

Этот матч стал для «Енисея» первой официальной под руководством Сергея Ташуева, который возглавил команду в конце декабря.

Красноярский клуб довел ничейную серию в Первой лиге до четырех встреч и с 24 очками занимает 12-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. «Волга», набрав 23 балла, идет 14-й.

Енисей
1:1
Первый тайм: 0:0
Волга
Футбол, Первая лига, Тур 22
1.03.2026, 11:00 (МСК UTC+3)
Арена Енисей
Главные тренеры
Сергей Ташуев
Михаил Белов
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Лапатухин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти