Начало матча «Черноморец» — «Торпедо» перенесли из-за угрозы атаки БПЛА

Ранее из-за угрозы атаки беспилотников после первого периода был прерван матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Сочи» и ЦСКА. Встреча была перенесена в Москву и продолжится 11 марта со второго периода.