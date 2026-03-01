Матч «Черноморец» — «Торпедо» пройдет без зрителей из-за угроз атаки БПЛА

«Торпедовцы прилетели в аэропорт Геленджика накануне матча, в субботу днем провели предыгровую тренировку на поле стадиона “Центральный” в Новороссийске.



Сегодня, в районе 11:30, над городом раздалась сирена. Футболисты, тренерский и административный штаб оперативно укрылись в убежище, расположенном неподалеку от отеля. После отмены угрозы атаки БЛПА команда покинула убежище и провела установку в гостинице.



Параллельно поступила информация о переносе игры на 15:30 (на полчаса позже изначально запларированного времени начала матча). Команда отправилась на стадион “Центральный”. В данный момент участники матча находятся на арене и готовятся к игре в штатном режиме. Принято решение, что матч состоится без зрителей», — сказал Ганичев «СЭ».