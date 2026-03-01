Ричмонд
«СКА-Хабаровск» обыграл «Чайку» в матче Первой лиги

«СКА-Хабаровск» обыграл «Чайку» в гостевом матче 22-го тура Первой лиги.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» обыграл «Чайку» из Песчанокопского в гостевом матче 22-го тура Первой лиги.

Встреча в Подольске, где «Чайка» проводит домашние матчи, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, у которых отличились Степан Глотов (35-я и 65-я минуты) и Тельядо Алкалде (51). В составе проигравших голом отметился арендованный у ЦСКА Глеб Пополитов (41).

«СКА-Хабаровск» с 32 очками занимает седьмое место в таблице Первой лиги. «Чайка» (12 очков) располагается на последней, 18-й строчке.

Чайка
1:3
Первый тайм: 1:1
СКА-Хабаровск
Футбол, Первая лига, Тур 22
1.03.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Труд
Главные тренеры
Дмитрий Комбаров
Алексей Поддубский
Голы
Чайка
Глеб Пополитов
41′
СКА-Хабаровск
Степан Глотов
35′
Тельядо Алькаде
51′
Степан Глотов
65′
Составы команд
Чайка
58
Семен Фадеев
74
Егор Гузиев
12
Дмитрий Иванников
18
Артем Соколов
20
Станислав Библик
27
Артем Крутовских
22
Руслан Чобанов
17
Глеб Пополитов
85′
46
Виталий Дунай
7
Егор Гуляев
55′
10
Абдулло Джебов
6
Юрий Петин
71′
2
Александр Гапечкин
19
Иван Иванов
55′
89
Руслан Червяков
СКА-Хабаровск
78
Ислам Имамов
21
Глеб Гурбан
30
Давид Шавлохов
7
Камран Алиев
3
Константин Плиев
4
Олег Кожемякин
71
Владислав Мастерной
20
Йорди Тур
13
Данила Янов
67′
81′
55
Василий Алейников
50
Степан Глотов
73′
14
Владислав Брагин
82′
19
Тельядо Алькаде
73′
Статистика
Чайка
СКА-Хабаровск
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
8
8
Удары в створ
3
5
Угловые
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Данил Набока
(Россия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти