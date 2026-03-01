Ричмонд
«Торпедо» победило «Черноморец» в дважды переносившейся игре Первой лиги

«Торпедо» победило «Черноморец» в переносившейся из-за БПЛА игре Первой лиги.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Торпедо» одержал победу над новороссийским «Черноморцем» в матче 22-го тура Первой лиги.

Встреча в Новороссийске завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи забили Руслан Апеков (32-я минута), который дебютировал за «черно-белых» в официальном матче, и Мамаду Камара (90+2), отметившийся первым голом в составе московской команды.

Игра проходила без зрителей, время ее начала из-за угрозы атаки БПЛА дважды переносили — сначала на полчаса, затем еще на 75 минут. Изначально матч в Новороссийске должен был начаться в 15:00 мск.

«Торпедо», набрав 24 очка, поднялось на 13-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. «Черноморец» с тем же количеством баллов располагается строчкой ниже.

Черноморец
0:2
Первый тайм: 0:1
Торпедо
Футбол, Первая лига, Тур 22
1.03.2026, 16:30 (МСК UTC+3)
Центральный (Труд)
Главные тренеры
Денис Попов
Олег Кононов
Голы
Торпедо
Руслан Апеков
32′
Мамаду Камара
90′
Составы команд
Черноморец
73
Михаил Штепа
99
Кирилл Морозов
77
Эльдияр Зарыпбеков
85′
3
Заурбек Плиев
11
Игорь Коновалов
66′
10
Илья Жигулев
18
Олег Николаев
80′
90
Иван Сутугин
17
Григорий Жилкин
78′
21
Никита Чистяков
8
Заур Тарба
78′
44
Илья Кухарчук
7
Антон Антонов
78′
19
Кирилл Помешкин
90′
84′
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
77
Константин Савичев
90
Боян Роганович
79
Алексей Каштанов
3
Александр Иваньков
24
Кирилл Гоцук
62′
17
Илья Берковский
69′
33
Мамаду Камара
11
Руслан Апеков
61′
5
Владимир Москвичев
7
Александр Юшин
70′
47
Даниил Уткин
97
Марио Чурич
61′
9
Владислав Шитов
69
Алексей Колтаков
90′
66
Садыг Багиев
Статистика
Черноморец
Торпедо
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
7
9
Удары в створ
3
5
Угловые
7
8
Судейская бригада
Главный судья
Антон Сидорин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти