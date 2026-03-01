«Торпедо» победило «Черноморец» в дважды переносившейся игре Первой лиги

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Торпедо» одержал победу над новороссийским «Черноморцем» в матче 22-го тура Первой лиги.
Встреча в Новороссийске завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи забили Руслан Апеков (32-я минута), который дебютировал за «черно-белых» в официальном матче, и Мамаду Камара (90+2), отметившийся первым голом в составе московской команды.
Игра проходила без зрителей, время ее начала из-за угрозы атаки БПЛА дважды переносили — сначала на полчаса, затем еще на 75 минут. Изначально матч в Новороссийске должен был начаться в 15:00 мск.
«Торпедо», набрав 24 очка, поднялось на 13-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. «Черноморец» с тем же количеством баллов располагается строчкой ниже.
Денис Попов
Олег Кононов
Руслан Апеков
32′
Мамаду Камара
90′
73
Михаил Штепа
99
Кирилл Морозов
77
Эльдияр Зарыпбеков
85′
3
Заурбек Плиев
11
Игорь Коновалов
66′
10
Илья Жигулев
18
Олег Николаев
80′
90
Иван Сутугин
17
Григорий Жилкин
78′
21
Никита Чистяков
8
Заур Тарба
78′
44
Илья Кухарчук
7
Антон Антонов
78′
19
Кирилл Помешкин
90′
84′
25
Ростислав Солдатенко
77
Константин Савичев
90
Боян Роганович
79
Алексей Каштанов
3
Александр Иваньков
24
Кирилл Гоцук
62′
17
Илья Берковский
69′
33
Мамаду Камара
11
Руслан Апеков
61′
5
Владимир Москвичев
7
Александр Юшин
70′
47
Даниил Уткин
97
Марио Чурич
61′
9
Владислав Шитов
69
Алексей Колтаков
90′
66
Садыг Багиев
Главный судья
Антон Сидорин
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти