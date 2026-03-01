В «Торпедо» рассказали об обстоятельствах матча с «Черноморцем»

«Сначала была информация, что игра начнется в 18:00, но не позднее 19:00. Но достаточно скоро нам сообщили, что угроза атаки БПЛА отменена. Оперативный штаб, представители клубов и лиги, а также делегат договорились, что матч начнется в 16:45. Игра стартовала, к счастью, до финального свистка эксцессов больше не было. После финального свистка игроки провели плановую тренировку, это те футболисты, которые получили мало игрового времени или не выходили на поле. Мы рассчитываем вылететь из Геленджика в Москву завтра днем. Хочу выразить огромную благодарность нашим болельщикам, которые не смогли посетить игру, так как в целях безопасности было принято решение провести матч без зрителей. Болельщики громко скандировали название нашего клуба и незримо присутствовали на арене, спасибо им большое за поддержку», — добавил Ганичев.