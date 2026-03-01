В «Торпедо» рассказали об обстоятельствах матча с «Черноморцем»

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Представители московского футбольного клуба «Торпедо» в 13:00 мск узнали о переносе начала матча Лиги Пари (Первой лиги) с новороссийским «Черноморцем», после старта игры команды покинули поле, позднее клубы, Футбольная национальная лига и делегат встречи договорились о стартовом свистке в 16:45 мск. Об этом ТАСС рассказал директор по коммуникациям «Торпедо» Дмитрий Ганичев.
Ранее ТАСС сообщал, что старт матча между «Черноморцем» и «Торпедо» отложили на полчаса из-за угрозы атаки БПЛА. Изначально стартовый свисток должен был прозвучать в 15:00 мск. Также было принято решение о проведении игры без зрителей. Позднее игроки вышли на поле, пожали руки и выстроились на своих половинах для начала встречи, однако главный арбитр Антон Сидорин направил спортсменов в раздевалку. Матч стартовал в 16:45 мск, он завершился победой «Торпедо» со счетом 2:0.
«Сегодняшний день получился эмоциональным и непростым, около 12 часов раздались сигналы о воздушной тревоге в Новороссийске. Спустя час — после отмены угрозы атаки БПЛА — команда вернулась в отель, где провела тактическую установку. В районе 13:00 стало известно, что матч перенесут на 30 минут позже», — сказал Ганичев.
По его словам, команда отправилась на стадион, провела разминку, должен был прозвучать стартовый свисток, но арбитр матча увел футболистов в подтрибунное помещение, потому что снова раздались сигналы воздушной тревоги. Некоторое время сохранялась неопределенность, будет ли матч сыгран в воскресенье или перенесен.
«Сначала была информация, что игра начнется в 18:00, но не позднее 19:00. Но достаточно скоро нам сообщили, что угроза атаки БПЛА отменена. Оперативный штаб, представители клубов и лиги, а также делегат договорились, что матч начнется в 16:45. Игра стартовала, к счастью, до финального свистка эксцессов больше не было. После финального свистка игроки провели плановую тренировку, это те футболисты, которые получили мало игрового времени или не выходили на поле. Мы рассчитываем вылететь из Геленджика в Москву завтра днем. Хочу выразить огромную благодарность нашим болельщикам, которые не смогли посетить игру, так как в целях безопасности было принято решение провести матч без зрителей. Болельщики громко скандировали название нашего клуба и незримо присутствовали на арене, спасибо им большое за поддержку», — добавил Ганичев.