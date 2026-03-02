Дубль юного Глотова принёс «СКА-Хабаровску» победу над «Чайкой»

— «Чайка» усилилась, много новых игроков, они быстрые, но мы для весны, я считаю, показали качественный футбол, — прокомментировал итог главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский. — При счёте 3:1 мы начали на удержание играть, у них были моменты — но игра не считается по моментам. Штрафной в исполнении Хакобо Алкалде — это не только для болельщиков неожиданность, для тренерского штаба тоже. Они на поле решили. Чувствовал, что забьёт — молодец, проявил инициативу.