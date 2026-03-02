Ричмонд
Дубль юного Глотова принёс «СКА-Хабаровску» победу над «Чайкой»

Первый матч весенней части Лиги ПАРИ армейцы выиграли 1:3.

Источник: Хабаровский край сегодня

ФК «СКА-Хабаровск» с выездной победы над «Чайкой» возобновил выступление в Первенстве России по футболу в Первой лиге. Из-за объявленной клубом из Песчанокопского модернизации домашнего стадиона игра проходила в Подольске, где подопечные Алексея Поддубского одержали верх над соперником с итогом 1:3, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Счёт в матче открыл 19-летний нападающий армейцев Степан Глотов на 34-й минуте. Результативную атаку начал Глеб Гурбан после перехвата мяча, он довёл снаряд до штрафной «Чайки» и выкатил пас Камрану Алиеву. Полузащитник дальневосточников с пятнистым не совладал, вот только после рикошета от кого-то из хозяев мяч оказался рядом со Степаном Глотовым, и форвард с разворота положил его точно в дальний угол.

Соперник сдаваться не собирался и через несколько минут ответил голом со стандарта. Идеальную подачу в штрафную Ислама Имамова исполнил Соколов, и молодой новобранец «Чайки» Глеб Пополитов головой отправляет мяч в сетку хабаровчан, счёт к перерыву — 1:1.

— Во втором тайме подопечные Алексея Поддубского получили право на штрафной метрах в 20 от ворот «Чайки» и неожиданно дали шанс пробить нападающему Хакобо Алкалде, — отметили в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск». — Испанец перебросил «стенку» мастерским обводящим ударом и забил третий в сезоне гол.

Ещё через четверть часа после удара Камрана Алиева первым на мяче на дальней штанге оказался Глотов, и Степан чётко вколотил снаряд в створ. До финального свистка все остальные шансы отличиться соперники не использовали, 1:3 и «СКА-Хабаровск» поднимается на 7-ю позицию в турнирной таблице с 32 очками — до заветной четвёрки лидеров совсем немного, у костромского «Спартака» 35 баллов.

— «Чайка» усилилась, много новых игроков, они быстрые, но мы для весны, я считаю, показали качественный футбол, — прокомментировал итог главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский. — При счёте 3:1 мы начали на удержание играть, у них были моменты — но игра не считается по моментам. Штрафной в исполнении Хакобо Алкалде — это не только для болельщиков неожиданность, для тренерского штаба тоже. Они на поле решили. Чувствовал, что забьёт — молодец, проявил инициативу.

7 марта армейцы сыграют в Новороссийске с местным «Черноморцем», а после этого матча вернутся домой. 14 марта в Хабаровске на стадионе имени Ленина «СКА-Хабаровск» примет московскую «Родину». Начало поединка в 15:00.

Чайка
1:3
Первый тайм: 1:1
СКА-Хабаровск
Футбол, Первая лига, Тур 22
1.03.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Труд
Главные тренеры
Дмитрий Комбаров
Алексей Поддубский
Голы
Чайка
Глеб Пополитов
41′
СКА-Хабаровск
Степан Глотов
35′
Тельядо Алькаде
51′
Степан Глотов
65′
Составы команд
Чайка
58
Семен Фадеев
74
Егор Гузиев
12
Дмитрий Иванников
18
Артем Соколов
20
Станислав Библик
27
Артем Крутовских
22
Руслан Чобанов
17
Глеб Пополитов
85′
46
Виталий Дунай
7
Егор Гуляев
55′
10
Абдулло Джебов
6
Юрий Петин
71′
2
Александр Гапечкин
19
Иван Иванов
55′
89
Руслан Червяков
СКА-Хабаровск
78
Ислам Имамов
21
Глеб Гурбан
30
Давид Шавлохов
3
Константин Плиев
4
Олег Кожемякин
71
Владислав Мастерной
20
Йорди Тур
13
Данила Янов
67′
81′
55
Василий Алейников
7
Камран Алиев
90′
17
Андрей Анисимов
50
Степан Глотов
73′
54
Вадим Вшивков
19
Тельядо Алькаде
73′
14
Владислав Брагин
82′
Статистика
Чайка
СКА-Хабаровск
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
8
8
Удары в створ
3
5
Угловые
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Данил Набока
(Россия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти