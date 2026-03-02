Ричмонд
Красноярский «Енисей» сыграл вничью в первом официальном матче года

Следующая игра состоится 8 марта.

Источник: Getty Images

Накануне красноярский футбольный «Енисей» возобновил весеннюю часть сезона: в манеже «Футбол-арена “Енисей” состоялся матч 22-го тура Первой лиги. Красноярцы принимали “Волгу” из Ульяновской области.

На 41 минуте встречи у хозяев отличился Андрей Окладников, уверенно реализовавший 11-метровый. До победы красноярцам не хватило совсем немного: гости сумели отыграться на 88-й минуте встречи.

Матч закончился со счетом — 1:1. В 23-м туре «Енисей» в манеже «Футбол-арена “Енисей” примет КАМАЗ из Набережных Челнов. Игра состоится 8 марта.

Енисей
1:1
Первый тайм: 1:0
Волга
Футбол, Первая лига, Тур 22
1.03.2026, 11:00 (МСК UTC+3)
Арена Енисей
Главные тренеры
Сергей Ташуев
Михаил Белов
Голы
Енисей
Андрей Окладников
41′
Волга
Дмитрий Тихий
88′
Составы команд
Енисей
50
Егор Шамов
33
Александр Масловский
53′
5
Иллой-Айет Эммерсон
55
Никита Богатырев
21
Егор Иванов
43
Артур Гилязетдинов
87
Андрей Мазурин
17
Иван Зазвонкин
76′
59
Андрей Островский
18
Александр Надольский
83′
6
Амир Батырев
24
Артем Погосов
45+1′
83′
8
Александр Канаплин
75
Андрей Окладников
63′
9
Лука Раткович
Волга
23
Егор Бабурин
6
Дмитрий Тихий
30
Айдар Хабибуллин
83′
55
Александр Саплинов
99
Андрей Костин
90
Кирилл Фольмер
3
Олег Красильниченко
44′
84′
19
Владислав Руденко
8
Денис Рахманов
77′
27
Михаил Умников
17
Игорь Гершун
10′
65′
14
Владислав Яковлев
77
Лука Багателия
77′
28
Данил Новиков
9
Дмитрий Каменщиков
65′
37
Евгений Воронин
Статистика
Енисей
Волга
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
11
7
Удары в створ
8
4
Угловые
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Лапатухин
(Россия, Москва)
