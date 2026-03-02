Гол на 90-й минуте принес «Родине» победу над «Шинником» в Первой лиге

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Артем Максименко (13-я минута) и Йорди Рейна (90). У «Шинника» отличился Дмитрий Самойлов (83).
«Родина» продлила серию без поражений в Первой лиге до 11 матчей. Команда, набрав 39 очков, располагается на третьем месте в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. «Шинник» (26) идет на 11-й строчке.
В следующем туре «Родина» 8 марта на выезде сыграет против московского «Торпедо», «Шинник» 9 марта примет «Уфу».
Футбол, Первая лига, Тур 22
2.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Хуан Диас
Артем Булойчик
Голы
Родина
Артем Максименко
13′
Йорди Рейна
90′
Шинник
Дмитрий Самойлов
83′
Составы команд
Родина
13
Сергей Волков
26
Артем Мещанинов
88
Артем Сокол
6
Руслан Фищенко
49
Илья Дятлов
55
Митя Крижан
90+2′
5
Андрей Егорычев
67′
38
Леон Мусаев
17
Солтмурад Бакаев
68′
18
Магомедхабиб Абдусаламов
9
Артем Максименко
86′
8
Керфала Сиссоко
77
Аршак Корян
28′
10
Йорди Рейна
59′
99
Иван Тимошенко
86′
96
Артур Гарибян
Шинник
51
Тимофей Митров
44
Даниил Корнюшин
53
Никита Котин
62
Вадим Карпов
21
Артур Галоян
64
Олег Ланин
67′
2
Артемий Косогоров
77′
61
Артем Малахов
5
Кирилл Маляров
46′
9
Илья Стефанович
15
Дмитрий Самойлов
86′
17
Кирилл Никитин
18
Никита Мирошниченко
19′
54′
50
Артем Голубев
77
Альбек Гонгапшев
76′
11
Илья Порохов
90+4′
Статистика
Родина
Шинник
Желтые карточки
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Данил Каширин
(Россия, Уфа)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти