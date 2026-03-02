Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Реал
0
:
Хетафе
1
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.25
П2
7.39
Футбол. Италия
перерыв
Удинезе
1
:
Фиорентина
0
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.45
П2
6.60
Футбол. Кубок России
03.03
Балтика
:
Зенит
Все коэффициенты
П1
4.02
X
3.45
П2
2.24
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
2
:
Шинник
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
2
:
Спартак
3
П1
X
П2

Гол на 90-й минуте принес «Родине» победу над «Шинником» в Первой лиге

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Московская «Родина» обыграла ярославский «Шинник» в матче 22-го тура футбольной Первой лиги.

Источник: пресс-служба ФК "Торпедо"

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Артем Максименко (13-я минута) и Йорди Рейна (90). У «Шинника» отличился Дмитрий Самойлов (83).

«Родина» продлила серию без поражений в Первой лиге до 11 матчей. Команда, набрав 39 очков, располагается на третьем месте в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. «Шинник» (26) идет на 11-й строчке.

В следующем туре «Родина» 8 марта на выезде сыграет против московского «Торпедо», «Шинник» 9 марта примет «Уфу».

Родина
2:1
Первый тайм: 1:0
Шинник
Футбол, Первая лига, Тур 22
2.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Хуан Диас
Артем Булойчик
Голы
Родина
Артем Максименко
13′
Йорди Рейна
90′
Шинник
Дмитрий Самойлов
83′
Составы команд
Родина
13
Сергей Волков
26
Артем Мещанинов
88
Артем Сокол
6
Руслан Фищенко
49
Илья Дятлов
55
Митя Крижан
90+2′
5
Андрей Егорычев
67′
38
Леон Мусаев
17
Солтмурад Бакаев
68′
18
Магомедхабиб Абдусаламов
9
Артем Максименко
86′
8
Керфала Сиссоко
77
Аршак Корян
28′
10
Йорди Рейна
59′
99
Иван Тимошенко
86′
96
Артур Гарибян
Шинник
51
Тимофей Митров
44
Даниил Корнюшин
53
Никита Котин
62
Вадим Карпов
21
Артур Галоян
64
Олег Ланин
67′
2
Артемий Косогоров
77′
61
Артем Малахов
5
Кирилл Маляров
46′
9
Илья Стефанович
15
Дмитрий Самойлов
86′
17
Кирилл Никитин
18
Никита Мирошниченко
19′
54′
50
Артем Голубев
77
Альбек Гонгапшев
76′
11
Илья Порохов
90+4′
Статистика
Родина
Шинник
Желтые карточки
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Данил Каширин
(Россия, Уфа)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти