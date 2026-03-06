«Факел» рассмотрит возможность подписания Джикии

С 32-летним игроком дружит старший селекционер воронежского клуба Александр Самедов. Джикия приезжал в расположение «Факела» на зимних сборах в турецком Белеке.
Контракт футболиста с «Антальяспором» рассчитан до июня 2027 года, отметим, что в клубе из Турции недавно погасили долги.
Джикия перешёл в турецкий «Антальяспор» свободным агентом летом 2025 года. В текущем сезоне защитник провёл 14 матчей за клуб во всех турнирах и забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Джикии в 1,5 млн евро.
«Факел» лидирует в турнирной таблице Лиги PARI с 51 очком после 22 туров, опережая идущий вторым «Урал» на десять баллов.