«Факел» рассмотрит возможность подписания Джикии

Джикия перешёл в турецкий «Антальяспор» свободным агентом летом 2025 года. В текущем сезоне защитник провёл 14 матчей за клуб во всех турнирах и забил два гола. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Джикии в 1,5 млн евро.