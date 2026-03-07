Ричмонд
Костромской «Спартак» не удержал победу над «Челябинском», Калмыков оформил дубль

«Спартак» из Костромы на выезде сыграл вничью с «Челябинском» в матче 23-го тура Первой лиги — 3:3.

Источник: Лига PARI

Дубль у гостей оформил Амур Калмыков. Форвард отличился на 43-й и 70-й минутах. Еще один гол на 24-й минуте забил Фарук Гогич.

У хозяев отличились Рамазан Гаджимурадов (11-я минута, с пенальти), Вильфрид Эза (35-я) и Георгий Гонгадзе (89-я).

«Спартак» (36 очков) продлил серию без побед до шести матчей и занимает четвертое место в Первой лиге. «Челябинск» (36 очков) уступает костромчанам по дополнительным показателям и идет пятым в турнирной таблице.

Челябинск
3:3
Первый тайм: 2:2
Спартак Кс
Футбол, Первая лига, Тур 23
7.03.2026, 14:30 (МСК UTC+3)
Центральный
Главные тренеры
Роман Пилипчук
Сергей Бондарь
Голы
Челябинск
Рамазан Гаджимурадов
11′
Вильфрид Эза
35′
Георгий Гонгадзе
89′
Спартак Кс
Фарук Гогич
24′
Амур Калмыков
43′
Амур Калмыков
70′
Составы команд
Челябинск
93
Илья Тусеев
2
Александр Жиров
21
Алексей Бердников
91
Руслан Байтуков
10
Рамазан Гаджимурадов
18
Константин Кертанов
70
Гаррик Левин
11
Георгий Гонгадзе
19
Тимофей Комиссаров
80′
5
Булат Гатин
77
Денис Самойлов
87′
15
Денис Пушкарев
88
Вильфрид Эза
71′
17
Баба Н`Диайе
Спартак Кс
25
Даниэль Саппа
4
Никита Супранович
5
Денис Жилмостных
35
Иван Енин
78
Геннадий Киселев
88
Фарук Гогич
10
Джордже Пантелич
18
Максим Игнатьев
73′
19
Владислав Лях
9
Давид Хубаев
85′
69
Кирилл Чурсин
90+5′
7
Денис Боков
73′
57
Марат Тлехугов
90
Амур Калмыков
73′
38
Александр Чупаев
Статистика
Челябинск
Спартак Кс
Желтые карточки
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Станислав Матвеев
(Россия, Троицк)
