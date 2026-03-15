«Волга» сыграла вничью с «Челябинском» в матче Первой лиги

Встреча, которая прошла в воскресенье в Ульяновске, завершилась со счетом 2:2. У хозяев мячи забили Игорь Гершун (48-я минута) и Владислав Яковлев (56). В составе гостей отличились Баба Н’Диайе (74) и Никита Першин (85).