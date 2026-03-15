«Волга» сыграла вничью с «Челябинском» в матче Первой лиги

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Ульяновская «Волга» сыграла вничью с «Челябинском» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу среди команд Первой лиги.

Источник: Страница ФК "Волга" (Ульяновск) Вконтакте

Встреча, которая прошла в воскресенье в Ульяновске, завершилась со счетом 2:2. У хозяев мячи забили Игорь Гершун (48-я минута) и Владислав Яковлев (56). В составе гостей отличились Баба Н’Диайе (74) и Никита Першин (85).

«Челябинск», набравший 37 очков, занимает пятое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. «Волга» с 27 баллами располагается на 14-й строчке.

В другом матче «Уфа» на своем поле в большинстве обыграла саратовский «Сокол» со счетом 2:0.

Волга
2:2
Первый тайм: 0:0
Челябинск
Футбол, Первая лига, Тур 24
15.03.2026, 15:00 (МСК UTC+3)
Труд
Главные тренеры
Михаил Белов
Роман Пилипчук
Голы
Волга
Игорь Гершун
48′
Владислав Яковлев
56′
Челябинск
Баба Н`Диайе
74′
Никита Першин
85′
Составы команд
Волга
6
Дмитрий Тихий
23
Егор Бабурин
55
Александр Саплинов
4
Камиль Ибрагимов
3
Олег Красильниченко
99
Андрей Костин
8
Денис Рахманов
78′
28
Данил Новиков
90
Кирилл Фольмер
90′
37
Евгений Воронин
77
Лука Багателия
77′
27
Михаил Умников
14
Владислав Яковлев
67′
9
Дмитрий Каменщиков
17
Игорь Гершун
67′
19
Владислав Руденко
Челябинск
93
Илья Тусеев
27
Хетаг Кочиев
18
Константин Кертанов
80′
10
Рамазан Гаджимурадов
2
Александр Жиров
19
Тимофей Комиссаров
72′
17
Баба Н`Диайе
77
Денис Самойлов
64′
46
Никита Першин
70
Гаррик Левин
81′
33
Алан Агаев
21
Алексей Бердников
72′
15
Денис Пушкарев
88
Вильфрид Эза
46′
91
Руслан Байтуков
Статистика
Волга
Челябинск
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
2
2
Удары в створ
2
2
Угловые
6
5
Судейская бригада
Главный судья
Антон Сидорин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти