Харлачев назначен на пост главного тренера «Сокола»

«Наблюдательный совет ПФК “Сокол” принял решение о назначении главным тренером Евгения Харлачева. Специалист прибыл сегодня в Саратов и подписал контракт до конца сезона-2026/2027.
52-летний наставник хорошо знаком саратовским болельщикам. Евгений Валерьевич уже работал с бело-синими с июня 2022 по май 2023 года. Тогда под его руководством в осенней части первенства «Сокол» набрал 27 «золотых» очков из 30 возможных, что помогло завоевать путевку в Первую лигу", — говорится в сообщении клуба.
16 марта «Сокол» объявил об уходе Младена Кашчелана с поста главного тренера.