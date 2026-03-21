«Уфа» обыграла «Волгу» в матче Первой лиги

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. «Уфа» одержала победу над ульяновской «Волгой» в матче 25-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча в Уфе завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Денис Кутин (20-я минута) и Владислав Камилов (33). У «Волги» отличился Артур Мурза (87).
«Уфа», набрав 26 очков, занимает 16-е место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. «Волга» с 27 баллами располагается на 14-й строчке.
Футбол, Первая лига, Тур 25
21.03.2026, 15:00 (МСК UTC+3)
Нефтяник
Главные тренеры
Омари Тетрадзе
Михаил Белов
Голы
Уфа
Денис Кутин
(Залимхан Юсупов)
20′
Владислав Камилов
(Данил Липовой)
32′
Волга
Артур Мурза
(Айдар Хабибуллин)
86′
Составы команд
Уфа
31
Александр Беленов
5
Денис Кутин
86′
7
Александр Перченок
14
Илья Агапов
15
Алан Хабалов
18
Владислав Камилов
56′
8
Шамиль Исаев
73′
23
Данил Ахатов
12
Данил Липовой
73′
24
Филип Мрзляк
22
Залимхан Юсупов
7′
78′
11
Осман Минатулаев
71
Магомед Якуев
35′
62′
88
Мигран Агеян
70
Дилан Ортис
78′
96
Алексей Барановский
Волга
23
Егор Бабурин
6
Дмитрий Тихий
30
Айдар Хабибуллин
8
Денис Рахманов
99
Андрей Костин
90
Кирилл Фольмер
32′
3
Олег Красильниченко
55′
27
Михаил Умников
90+1′
55
Александр Саплинов
70′
7
Артур Мурза
17
Игорь Гершун
46′
9
Дмитрий Каменщиков
77
Лука Багателия
70′
92
Игнат Касьянов
14
Владислав Яковлев
46′
37
Евгений Воронин
Статистика
Уфа
Волга
Желтые карточки
4
2
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Шамара
(Россия, Ростов-на-Дону)
