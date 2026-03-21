«КАМАЗ» обыграл «Черноморец» в матче Первой лиги

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. «КАМАЗ» из Набережных Челнов дома выиграл у новороссийского «Черноморца» в матче 25-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча, которая прошла в субботу в Набережных Челнах, завершилась победой хозяев со счетом 3:1. В составе победителей мячи забили Мухаммад Султонов (18-я минута), Руслан Аюкин (33) и Андрей Солодухин (89). У «Черноморца» мяч забил Олег Николаев (4).
«КАМАЗ» (37 очков) прервал серию из семи матчей без побед и одержал свою первую победу в Первой лиге с 3 ноября, команда поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице. «Черноморец» (28) располагается на 13-й строчке.
В следующем туре «КАМАЗ» в гостях сыграет воронежским «Факелом» 28 марта, а «Черноморец» днем позднее примет волгоградский «Ротор».
Антон Хазов
Денис Попов
Мухаммад Султонов
(Даниил Шамкин)
18′
Руслан Аюкин
(Мухаммад Султонов)
33′
Андрей Солодухин
(Евгений Замерец)
89′
Олег Николаев
4′
30
Евгений Замерец
3
Даниил Маругин
7
Руслан Аюкин
15
Максим Бурко
76
Артем Суханов
83
Максим Лайкин
10
Роман Защепкин
52′
72′
53
Александр Дерюгин
24
Даниил Шамкин
73′
22
Андрей Солодухин
28
Мухаммад Султонов
82′
14
Сурхайхан Абдуллаев
9
Давид Караев
83′
91
Антон Рощин
79
Виталий Семенов
58′
77
Ацамаз Ревазов
73
Михаил Штепа
3
Заурбек Плиев
21
Никита Чистяков
91
Кирилл Суслов
18′
10
Илья Жигулев
52′
11
Игорь Коновалов
33
Максим Халилов
77
Эльдияр Зарыпбеков
98
Александр Хубулов
90+3′
18
Олег Николаев
73′
7
Антон Антонов
99
Кирилл Морозов
79′
90
Иван Сутугин
Главный судья
Александр Машлякевич
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти