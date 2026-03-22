Тульский «Арсенал» обыграл клуб «СКА-Хабаровск» в матче Первой лиги

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Тульский «Арсенал» одержал победу над клубом «СКА-Хабаровск» в матче 25-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе «Арсенала» голы забили Милош Брнович (27-я минута, с пенальти), Даниил Пенчиков (34) и Илья Азявин (65). У хозяев отличился Тельядо Алкалде (23, с пенальти).
«Арсенал» (32 очка) прервал серию без побед из пяти матчей и занимает девятое место в таблице Первой лиги, где «СКА-Хабаровск» (33) идет восьмым.
Футбол, Первая лига, Тур 25
22.03.2026, 08:00 (МСК UTC+3)
им. Ленина
Главные тренеры
Алексей Поддубский
Дмитрий Гунько
Голы
СКА-Хабаровск
Тельядо Алькаде
23′
Арсенал
Милош Брнович
27′
Даниил Пенчиков
34′
Илья Азявин
65′
Составы команд
СКА-Хабаровск
78
Ислам Имамов
4
Олег Кожемякин
30
Давид Шавлохов
20
Йорди Тур
21
Глеб Гурбан
84
Ярослав Гребенкин
91
Егор Носков
46′
55
Василий Алейников
13
Данила Янов
68′
22
Андрей Путилов
7
Камран Алиев
68′
71
Владислав Мастерной
19
Тельядо Алькаде
52′
76′
11
Александр Гаглоев
50
Степан Глотов
30′
76′
54
Вадим Вшивков
Арсенал
18
Михаил Цулая
8
Артем Попов
21
Никита Раздорских
3
Эрвинг Джо Ботака-Иобома
14
Милош Брнович
5
Александр Пуцко
4
Даниил Пенчиков
10
Игорь Горбунов
77′
77
Даниил Плотников
22
Алан Цараев
74′
17
Маттео Алинви
24
Илья Азявин
31′
74′
95
Степан Обрывков
9
Максим Максимов
90′
45
Никита Кармаев
Статистика
СКА-Хабаровск
Арсенал
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
12
11
Удары в створ
3
7
Угловые
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Антон Анопа
(Россия, Благовещенск)
