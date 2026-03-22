«Сокол» крупно проиграл «Нефтехимику» в первом матче после смены тренера

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Нижнекамский футбольный клуб «Нефтехимик» обыграл саратовский «Сокол» в матче 25-го тура Первой лиги.
Встреча в Саратове завершилась победой гостей со счетом 3:0. Дубль оформил Ислам Машуков (5-я, 23-я минуты), забивший второй мяч с пенальти, еще одним голом отметился Андрей Никитин (86).
«Сокол» провел первый матч после назначения на пост главного тренера Евгения Харлачева, сменившего в этой должности Младена Кашчелана.
«Нефтехимик», набрав 34 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. «Сокол» проиграл в пятом матче Первой лиги подряд и с 16 баллами идет последним, 18-м.
В следующем туре «Нефтехимик» примет ярославский «Шинник» 28 марта. «Сокол» днем позже встретится с тульским «Арсеналом» в гостях.
Евгений Харлачев
Кирилл Новиков
Ислам Машуков
5′
Ислам Машуков
23′
Андрей Никитин
86′
1
Тимур Крайков
5
Владимир Ковачевич
6
Никита Печенкин
55
Артем Быков
17
Антон Мухин
97
Роман Пасевич
11
Алексей Голянин
18
Владислав Лазарев
54′
78′
23
Иван Чуриков
77
Дмитрий Сасин
61′
9
Владислав Шпитальный
7
Батраз Гурциев
77′
13
Павел Киреенко
91
Максим Кутовой
46′
71
Николай Поярков
1
Андрей Голубев
24
Александр Кахидзе
65
Николай Толстопятов
75
Дмитрий Шадринцев
6
Даниил Родин
90
Константин Шильцов
10
Давид Кокоев
79′
8
Георгий Кантария
15
Андрей Никитин
90′
74
Дмитрий Кучугура
17
Эдуард Валиахметов
75′
5
Магомед Мусалов
70
Иван Бобер
89′
53
Кирилл Моисеев
14
Ислам Машуков
90′
88
Денис Титов
Главный судья
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
