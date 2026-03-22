Дубль Иванова помог «Енисею» обыграть «Урал» в матче Первой лиги

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» проиграл красноярскому «Енисею» в домашнем матче 25-го тура Первой лиги.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Екатеринбурге, завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей, у которых дубль оформил Егор Иванов (44-я и 82-я минуты), по одному голу забили Астемир Хашкулов (84) и Александр Надольский (90+5). У хозяев отличились Сильвие Бегич (16-я минута) и Евгений Харин (55).
«Енисей» с 31 очком идет на 11-м месте в турнирной таблице, «Урал» (45) располагается на второй позиции.
Футбол, Первая лига, Тур 25
22.03.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
Футбольный манеж Урал
Главные тренеры
Василий Березуцкий
Сергей Ташуев
Голы
Урал
Силвие Бегич
16′
Евгений Харин
55′
Енисей
Егор Иванов
44′
Егор Иванов
82′
Астемир Хашкулов
84′
Александр Надольский
90+5′
Составы команд
Урал
86
Иван Кузнецов
2
Силвие Бегич
90+2′
4
Матвей Бардачев
6
Фаниль Сунгатулин
44
Владислав Малькевич
59
Евгений Харин
13
Роман Акбашев
62′
19
Егор Богомольский
21
Дмитрий Иванисеня
63′
37
Виталий Бондарев
10
Мартин Секулич
75′
18
Никита Морозов
14
Юрий Железнов
7′
87′
9
Егор Мосин
97
Илья Ишков
41′
86′
20
Евгений Марков
Енисей
50
Егор Шамов
33
Александр Масловский
49′
5
Иллой-Айет Эммерсон
21
Егор Иванов
88′
87
Андрей Мазурин
22
Артем Гюрджан
20′
24′
3
Ян Цесь
6
Амир Батырев
27′
78′
7
Андреа Чуканов
25
Никита Шершов
46′
44
Михаил Тихонов
24
Артем Погосов
67′
78′
8
Александр Канаплин
49
Оливье Кенфак
60′
18
Александр Надольский
75
Андрей Окладников
46′
11
Астемир Хашкулов
Статистика
Урал
Енисей
Желтые карточки
3
5
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Федотов
(Россия, Павлово)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти