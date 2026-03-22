Дубль Иванова помог «Енисею» обыграть «Урал» в матче Первой лиги

Встреча, которая прошла в воскресенье в Екатеринбурге, завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей, у которых дубль оформил Егор Иванов (44-я и 82-я минуты), по одному голу забили Астемир Хашкулов (84) и Александр Надольский (90+5). У хозяев отличились Сильвие Бегич (16-я минута) и Евгений Харин (55).