Костромской «Спартак» и «Шинник» сыграли вничью в матче Первой лиги

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Локомотив
1
:
Акрон
0
Футбол. Испания
перерыв
Сельта
3
:
Алавес
1
Футбол. Германия
2-й тайм
Майнц
1
:
Айнтрахт Ф
1
Футбол. Англия
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Ноттингем Форест
3
Футбол. Франция
19:15
Марсель
:
Лилль
Футбол. Франция
19:15
Париж
:
Гавр
Футбол. Франция
19:15
Ренн
:
Метц
Футбол. Германия
19:30
Санкт-Паули
:
Фрайбург
Футбол. Италия
20:00
Рома
:
Лечче
Футбол. Испания
20:30
Атлетик
:
Бетис
Футбол. Германия
21:30
Аугсбург
:
Штутгарт
Футбол. Италия
22:45
Фиорентина
:
Интер
Футбол. Франция
22:45
Нант
:
Страсбур
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Атлетико
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
2
:
Вест Хэм
0
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Верона
0
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Лацио
2
Футбол. Франция
завершен
Лион
1
:
Монако
2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
0
:
Рубин
0
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
Зенит
3
Футбол. Испания
завершен
Барселона
1
:
Райо Вальекано
0
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Шинник
1
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Сандерленд
2
Футбол. Италия
завершен
Комо
5
:
Пиза
0
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Енисей
4
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
Спартак
2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Нефтехимик
3
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Арсенал
3
Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Костромской «Спартак» сыграл вничью с ярославским «Шинником» в матче 25-го тура футбольной Первой лиги.

Встреча в Химках завершилась со счетом 1:1. В составе «Шинника» мяч забил Артур Галоян (16-я минута). У «Спартака» отличился Амур Калмыков (42).

«Спартак» сыграл вничью в четвертом матче Первой лиги подряд, безвыигрышная серия клуба достигла восьми встреч. Костромская команда с 38 очками занимает четвертое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона России. «Шинник» с 31 баллом располагается на 11-й строчке.

Спартак Кс
1:1
Первый тайм: 1:1
Шинник
Футбол, Первая лига, Тур 25
22.03.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Сергей Бондарь
Артем Булойчик
Голы
Спартак Кс
Амур Калмыков
42′
Шинник
Артур Галоян
16′
Составы команд
Спартак Кс
19
Владислав Лях
18
Максим Игнатьев
5
Денис Жилмостных
2
Николай Тарасов
9
Давид Хубаев
88′
90
Амур Калмыков
57
Марат Тлехугов
82′
38
Александр Чупаев
69
Кирилл Чурсин
81′
35
Иван Енин
3
Сергей Бугриев
86′
77
Илья Мещеряков
90′
Шинник
51
Тимофей Митров
23′
15
Дмитрий Самойлов
62
Вадим Карпов
80′
21
Артур Галоян
60′
44
Даниил Корнюшин
9
Илья Стефанович
2
Артемий Косогоров
46′
5
Кирилл Маляров
18
Никита Мирошниченко
68′
50
Артем Голубев
64
Олег Ланин
1′
81′
55
Виталий Лысцов
53
Никита Котин
39′
4
Никита Бозов
77
Альбек Гонгапшев
69′
11
Илья Порохов
Статистика
Спартак Кс
Шинник
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
8
6
Удары в створ
6
4
Угловые
7
4
Судейская бригада
Главный судья
Олег Гусаков
(Россия, Кисловодск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти