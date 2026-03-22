Костромской «Спартак» и «Шинник» сыграли вничью в матче Первой лиги

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Костромской «Спартак» сыграл вничью с ярославским «Шинником» в матче 25-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча в Химках завершилась со счетом 1:1. В составе «Шинника» мяч забил Артур Галоян (16-я минута). У «Спартака» отличился Амур Калмыков (42).
«Спартак» сыграл вничью в четвертом матче Первой лиги подряд, безвыигрышная серия клуба достигла восьми встреч. Костромская команда с 38 очками занимает четвертое место в турнирной таблице второго по силе дивизиона России. «Шинник» с 31 баллом располагается на 11-й строчке.
Футбол, Первая лига, Тур 25
22.03.2026, 16:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Сергей Бондарь
Артем Булойчик
Голы
Спартак Кс
Амур Калмыков
42′
Шинник
Артур Галоян
16′
Составы команд
Спартак Кс
19
Владислав Лях
18
Максим Игнатьев
5
Денис Жилмостных
2
Николай Тарасов
9
Давид Хубаев
88′
90
Амур Калмыков
57
Марат Тлехугов
82′
38
Александр Чупаев
69
Кирилл Чурсин
81′
35
Иван Енин
3
Сергей Бугриев
86′
77
Илья Мещеряков
90′
Шинник
51
Тимофей Митров
23′
15
Дмитрий Самойлов
62
Вадим Карпов
80′
21
Артур Галоян
60′
44
Даниил Корнюшин
9
Илья Стефанович
2
Артемий Косогоров
46′
5
Кирилл Маляров
18
Никита Мирошниченко
68′
50
Артем Голубев
64
Олег Ланин
1′
81′
55
Виталий Лысцов
53
Никита Котин
39′
4
Никита Бозов
77
Альбек Гонгапшев
69′
11
Илья Порохов
Статистика
Спартак Кс
Шинник
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
8
6
Удары в створ
6
4
Угловые
7
4
Судейская бригада
Главный судья
Олег Гусаков
(Россия, Кисловодск)
