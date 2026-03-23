Футбол. Первая лига
перерыв
Родина
4
:
Чайка
1
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
0
:
Торпедо
1
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Штутгарт
5
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Страсбур
3
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Интер
1
Футбол. Испания
завершен
Реал
3
:
Атлетико
2
Гол Уткина принес «Торпедо» победу над «Челябинском» в матче Первой лиги

Столичная команда победила в гостях со счетом 1:0.

Источник: Лига PARI

ТАСС, 23 марта. Футболисты московского «Торпедо» со счетом 1:0 обыграли «Челябинск» в матче 25-го тура Лиги Пари (Первой лиги). Встреча прошла в Челябинске.

Мяч на 81-й минуте забил Даниил Уткин. Для него этот гол стал первым в составе черно-белых.

«Торпедо» одержало победу в день 60-летия своего главного тренера Олега Кононова. Столичная команда набрала 30 очков и поднялась на 13-е место в турнирной таблице. «Челябинск» с 37 очками располагается на 6-й строчке.

В следующем матче «Торпедо» 30 марта примет «СКА-Хабаровск». «Челябинск» 29 марта в Подольске сыграет с «Чайкой» из Ростовской области.

Челябинск
0:1
Первый тайм: 0:0
Торпедо
Футбол, Первая лига, Тур 25
23.03.2026, 17:30 (МСК UTC+3)
Центральный
Главные тренеры
Роман Пилипчук
Олег Кононов
Голы
Торпедо
Даниил Уткин
81′
Составы команд
Челябинск
34
Даниил Голиков
66
Ян Гудков
10
Рамазан Гаджимурадов
2
Александр Жиров
27
Хетаг Кочиев
77
Денис Самойлов
91
Руслан Байтуков
54′
5
Булат Гатин
46
Никита Першин
45′
82′
14
Василий Палкин
70
Гаррик Левин
78′
15
Денис Пушкарев
88
Вильфрид Эза
46′
17
Баба Н`Диайе
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
90
Боян Роганович
77
Константин Савичев
33
Мамаду Камара
24
Кирилл Гоцук
78′
3
Александр Иваньков
15
Александр Орехов
66
Садыг Багиев
88′
5
Владимир Москвичев
47
Даниил Уткин
90′
4
Сергей Бородин
9
Владислав Шитов
75′
17
Илья Берковский
7
Александр Юшин
88′
84
Вадим Чурилов
Статистика
Челябинск
Торпедо
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
4
9
Удары в створ
1
7
Угловые
9
10
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Галимов
(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти