«Родина» вышла на второе место в Первой лиге

Команды, занявшие 14-е и 13-е места в таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), проведут стыковые матчи с коллективами, ставшими в таблице Первой лиги 3-м и 4-м соответственно. Напрямую из Первой лиги в РПЛ по итогам сезона выходят две команды.