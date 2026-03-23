Футбол. Первая лига
завершен
Родина
5
:
Чайка
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
2
:
Штутгарт
5
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
2
:
Страсбур
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
3
:
Атлетико
2
П1
X
П2

«Родина» вышла на второе место в Первой лиге

Московский клуб разгромил «Чайку» и опередил в турнирной таблице «Урал».

Источник: РИА "Новости"

ХИМКИ /Московская область/, 23 марта. /ТАСС/. Футболисты московской «Родины» со счетом 5:2 разгромили «Чайку» из Ростовской области в матче 25-го тура Лиги Пари (Первой лиги). Встреча прошла на «Арене-Химки».

Забитыми мячами в составе победителей отметились Андрей Егорычев (17-я минута), Иван Тимошенко (24), Магомедхабиб Абдусаламов (30), Артем Максименко (45+1) и Керфала Сиссоко (82). У проигравших отличились Артем Соколов (7) и Станислав Библик (89).

«Родина» набрала 46 очков и вышла на 2-е место в турнирной таблице, опередив екатеринбургский «Урал» (45 очков). Лидером таблицы является воронежский «Факел» (52 очка). «Чайка» с 16 очками располагается на предпоследней, 17-й строчке.

Команды, занявшие 14-е и 13-е места в таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), проведут стыковые матчи с коллективами, ставшими в таблице Первой лиги 3-м и 4-м соответственно. Напрямую из Первой лиги в РПЛ по итогам сезона выходят две команды.

В следующем туре «Родина» примет «Урал», «Чайка» в Подольске сыграет с «Челябинском». Встречи пройдут 29 марта.

Родина
5:2
Первый тайм: 4:1
Чайка
Футбол, Первая лига, Тур 25
23.03.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Хуан Диас
Дмитрий Комбаров
Голы
Родина
Андрей Егорычев
17′
Иван Тимошенко
24′
Магомедхабиб Абдусаламов
30′
Артем Максименко
45′
Чайка
Артем Соколов
7′
Станислав Библик
89′
Составы команд
Родина
13
Сергей Волков
88
Артем Сокол
9
Артем Максименко
38
Леон Мусаев
49
Илья Дятлов
26
Артем Мещанинов
80
Станислав Бессмертный
80′
96
Артур Гарибян
18
Магомедхабиб Абдусаламов
59′
99
Иван Тимошенко
59′
5
Андрей Егорычев
72′
23
Кирилл Ушатов
10
Йорди Рейна
80′
Чайка
58
Семен Фадеев
74
Егор Гузиев
12
Дмитрий Иванников
8
Александр Роспутько
27
Артем Крутовских
2
Александр Гапечкин
7
Егор Гуляев
46′
11
Максим Криушичев
81′
22
Руслан Чобанов
61′
10
Абдулло Джебов
18
Артем Соколов
76′
89
Руслан Червяков
56′
87
Арсений Филев
46′
20
Станислав Библик
Статистика
Родина
Чайка
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
11
11
Удары в створ
8
4
Угловые
7
6
Судейская бригада
Главный судья
Антон Сидорин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти