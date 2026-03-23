«Родина» вышла на второе место в Первой лиге

ХИМКИ /Московская область/, 23 марта. /ТАСС/. Футболисты московской «Родины» со счетом 5:2 разгромили «Чайку» из Ростовской области в матче 25-го тура Лиги Пари (Первой лиги). Встреча прошла на «Арене-Химки».
Забитыми мячами в составе победителей отметились Андрей Егорычев (17-я минута), Иван Тимошенко (24), Магомедхабиб Абдусаламов (30), Артем Максименко (45+1) и Керфала Сиссоко (82). У проигравших отличились Артем Соколов (7) и Станислав Библик (89).
«Родина» набрала 46 очков и вышла на 2-е место в турнирной таблице, опередив екатеринбургский «Урал» (45 очков). Лидером таблицы является воронежский «Факел» (52 очка). «Чайка» с 16 очками располагается на предпоследней, 17-й строчке.
Команды, занявшие 14-е и 13-е места в таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ), проведут стыковые матчи с коллективами, ставшими в таблице Первой лиги 3-м и 4-м соответственно. Напрямую из Первой лиги в РПЛ по итогам сезона выходят две команды.
В следующем туре «Родина» примет «Урал», «Чайка» в Подольске сыграет с «Челябинском». Встречи пройдут 29 марта.
Главный судья
Антон Сидорин
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти