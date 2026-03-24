Ташуев нокаутировал Березуцкого. «Родина» обошла «Урал». Поражение «Факела». 25-й тур ФНЛ

«Урал» пропустил от «Енисея» три мяча за 15 минут
Из-за неготовности поля в Екатеринбурге «Урал» второй домашний матч подряд проводил в манеже. В гости к команде Василия Березуцкого пожаловал «Енисей» Сергея Ташуева.
По сравнению с победной встречей с «Арсеналом» «шмели» пошли лишь на одну перестановку в старте — вынужденную. Дисквалифицированного Маргасова справа в обороне заменил Малькевич. Место в воротах снова занял молодой Кузнецов, а не Селихов.
В дебюте матча ничего не предвещало беды для «Урала». Хозяева довольно агрессивно провели первые минуты. В итоге после заброса Сунгатуллина с левого фланга в штрафную Шамов сыграл неуклюже на выходе и Бегич пропихнул мяч в сетку — 1:0.
До перерыва хозяева упустили два верных шанса увеличить свое преимущество. В обоих случаях диспетчером выступил Ишков. Сначала он прекрасным пасом из глубины отрезал всю оборону «львов» и вывел Акбашева один на один с голкипером. Роман умудрился пробить параллельно воротам. А затем навес Ильи нашел голову Секулича на линии вратарской — перекладина!
Красноярцы к своему редкому шансу отнеслись куда бережнее. Сказалось высокое исполнительское мастерство 33-летнего Иванова. Капитан «Енисея» сыграл в «стенку» с Окладниковым и с правой ноги неотразимо выстрелил низом в дальний угол — 1:1.
Впрочем, в начале второго тайма «шмели» опять оказались впереди. Акбашев вырезал классную передачу с фланга, и забытый всеми Харин с левой ноги жахнул в ближнюю «девятку».
— Конечно, в этом голе виноват Кенфак, который не уследил за Хариным. Проспал. Я ему еще сказал: «Ты что, по Сахаре в этом моменте гулял, на верблюдов смотрел?» Кенфак будет наказан, — возмутился на пресс-конференции Сергей Ташуев.
«Урал» контролировал игру до 80-й минуты. В третьем туре кряду удачно на замену вышел 20-летний хавбек Морозов. Однажды его классный дриблинг и прострел вдоль ворот едва не привели к автоголу.
Все перевернулось с ног на голову в последние 10 минут. Иванов, получив пас в 30 метрах от ворот, беспрепятственно продвинулся вперед и с правой ноги закрутил мяч в правый от себя верхний угол. Шедевр.
«Львы» тут же добили растерявшихся «шмелей». Мазурин разогнал атаку по центру, покатил налево, откуда последовал прострел Масловского. Хашкулов, опередив опекуна, из убойной позиции промахнуться не мог. 2:3.
На этом кошмар «Урала» не закончился. Хозяева крайне неудачно разыграли угловой и получили контратаку на свои ворота. Надольский технично перекинул Кузнецова, который поднялся чуть ли не к центральному кругу и не успел вернуться назад. 2:4! Похоже, в следующем туре пост номер один доверят Селихову.
— Могли снимать все вопросы еще в первом тайме, имели моменты. Но в итоге в концовке пропустили три абсолютно легких гола. Назовем это 10-минуткой хаоса, — констатировал на пресс-конференции Березуцкий.
При нем «шмели» пока буксуют: всего четыре очка в четырех играх. Второе поражение весной отбросило «Урал» на третью строчку.
В следующем туре екатеринбуржцев ждет матч жизни — в Москве против «Родины».
«Родина» разгромила «Чайку» и стала второй
«Родина» воспользовалась осечкой «Урала». В Москве команда Хуана Диаса разобралась с «Чайкой» Дмитрия Комбарова — 4:1! Интрига была убита еще до перерыва.
Причем хозяева оказались в роли отыгрывающихся уже на шестой минуте. Соколов решился на удар с 20 метров. Мяч подскочил перед прыгнувшим за ним Волковым и оказался в сетке. Голкипер, права на которого принадлежат «Акрону», в этом эпизоде, откровенно говоря, недоработал.
А дальше атаковала только «Родина». Причем разнообразно, часто играя в касание, со «стеночками» и забеганиями. Зрелище для эстетов.
Егорычев ударом головой счет сравнял, Тимошенко выстрелом с пяти метров вывел свою команду вперед.
Пожалуй, самым красивым получился третий гол подопечных Диаса. Егорычев завязал комбинацию, отдал Тимошенко, который тонким пасом нашел на входе в штрафную Абдусаламова. 22-летний форвард в касание пробил в дальний угол — мяч от штанги залетел в ворота.
Перед свистком на перерыв Максименко добил южан, выиграв воздух у Гапечкина.
Во втором тайме команды обменялись точными ударами. Свой первый гол на российской земле провел гвинейский новичок хозяев Сиссоко. 5:2.
Победа «Родины» на классе. Москвичи вышли на чистое второе место, опередив «Урал» на один балл.
«Чайка» — предпоследняя. Отставание от спасительной 15-й строчки, на которой расположилась «Волга», — 11 очков.
Василенко: «Факел» отвратительно сыграл с «Ротором». Теперь мы обычная команда
«Факел» впервые проиграл в ФНЛ при Олеге Василенко. Причем по делу. «Ротор» в Волгограде выглядел гораздо содержательнее. Особенно до перерыва.
Подопечные Дмитрия Парфенова сразу же взвинтили такой темп, что гости просто не могли выбраться со своей половины поля. Моменты у ворот Обухова возникали с завидным постоянством.
Голкипер гостей справился с неприятными ударами Сафронова и Макарова. А мощнейший выстрел Шильникова с дистанции приняла на себя перекладина!
Воронежцы до середины тайма так и не смогли отодвинуть игру от владений Обухова и закономерно пропустили. Массированная атака «Ротора» вместила в себя второе попадание в матче в перекладину (а ведь было еще и третье!) и хитрый удар Эльдарушева. Мяч проскочил между ногами защитника и оказался в сетке — 1:0.
Василенко вынужден был пойти на перестановку еще до перерыва — Симонов вместо Багамаева.
На второй тайм «Факел» вышел уже с новыми центральным защитником и центральным полузащитником: Нетфуллин и Габараев уступили место на поле Альшину и Магомедову.
Не сказать, что эти ходы тренерского штаба сильно преобразили лидера турнира. Во второй половине встречи гости создали, по сути, лишь один момент, но очень сочный. Магомедов после заброса Симонова из глубины зряче головой бил в противоход Чагрову — вратарь успел «отстегнуть» руку!
В концовке хозяева убежали в очень перспективную контратаку. Алиев не стал обыгрывать Гапонова, а с 15 метров пробил на исполнение в дальний угол — мимо створа.
С финальным свистком камеры показали каменное лицо Василенко.
— Мы отвратительно сыграли. За это поплатились. Так вообще нельзя выходить на матч! Если вы чего-то хотите добиться в этой жизни, нужно держать свой уровень. Значит, с завтрашнего дня будем этому учиться, — заявил во флеш-интервью Олег Петрович.
— Что сказали подопечным, собрав их в центральном круге после финального свистка?
— Заметил, что теперь мы превратились в обычную команду. С завтрашнего дня нам надо начинать все с нуля.
Победа «Торпедо» в Челябинске. Великолепный Уткин
«Торпедо» провело очень качественный гостевой матч против «Челябинска» и закономерно победило.
Таким образом игроки преподнесли своему тренеру прекрасный подарок к юбилею. В понедельник Олегу Кононову исполнилось 60. Именинник не мог рассчитывать на двух центральных нападающих — Цыпченко и Каштанова (у обоих перебор карточек). В итоге на острие были отряжены Юшин и Камара.
Во втором туре кряду в старт черно-белых попал Уткин. Он и был самой заметной фигурой на поле. Связка Уткин — Юшин постоянно создавала серьезные проблемы обороне хозяев.
До перерыва Даниил дважды выводил Александра на ударные позиции, но великолепен был вратарь «Челябинска» Голиков.
Сразу после возобновления игры Уткин в очередной раз классным пасом нашел в чужой штрафной Юшина, который с левой ноги жахнул в перекладину!
Подопечные Романа Пилипчука огрызнулись на 57-й минуте. На этот раз уже кипер торпедовцев Солдатенко проявил чудеса реакции, каким-то образом отразив удар головой Кочиева.
При этом мяч отлетел в перекладину, а от нее опустился на линию (или за нее?) ворот. Игроки «Челябинска» призывали арбитров засчитать гол, но судьи были непреклонны.
Черно-белые все-таки в атаке своего добились. Для этого Уткину и Юшину нужно было поменяться ролями. Александр снабдил Даниила добротным пасом, а тот по обводящей траектории направил мяч точно в дальнюю «девятку». 0:1.
Команда Кононова поднялась на 13-ю строчку. Подопечные Пилипчука опустились на шестую позицию.
Грубая ошибка аргентинского кипера «Спартака»
Безвыигрышная серия костромского «Спартака» достигла уже восьми туров. На этот раз красно-белые поделили очки с «Шинником» — 1:1.
Ярославцы ужалили первыми. «Начудил» голкипер спартаковцев Сапа. Удар у Галояна получился хоть и плотным, но по центру. Однако аргентинец так подставил руки, что мяч заскочил в сетку.
В целом, до перерыва ярославцы впереди были конкретнее, но успех не развили.
А подопечные Евгения Таранухина забили. Сапа в какой-то степени реабилитировался за свою грубую ошибку. Легионер выполнил подачу со штрафного, подбор остался за хозяевами. Тлехугов навесил на Калмыкова, который оформил свой 12-й гол в сезоне.
После перерыва красно-белые были поближе к голу. Пантелич откликнулся на передачу из глубины, оторвался от двух защитников, но в ближнем бою не переиграл Митрова. 1:1.
Несмотря на отсутствие побед, «Спартак» сохранил за собой четвертую строчку.
Автор: Виталий Айрапетов