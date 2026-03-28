«Енисей» обыграл «Уфу» и продлил беспроигрышную серию до девяти матчей

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Красноярский «Енисей» обыграл «Уфу» в матче 26-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча прошла в Красноярске в субботу и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил Никита Шершов (27-я минута).
«Енисей» (34 очка), который не проигрывает на протяжении девяти туров, поднялся на девятое место в турнирной таблице. «Уфа» (26) располагается на 16-й строчке.
Футбол, Первая лига, Тур 26
28.03.2026, 11:00 (МСК UTC+3)
Арена Енисей
Главные тренеры
Сергей Ташуев
Омари Тетрадзе
Голы
Енисей
Александр Беленов
27′
Составы команд
Енисей
50
Егор Шамов
90+2′
3
Ян Цесь
5
Иллой-Айет Эммерсон
90+3′
55
Никита Богатырев
18
Александр Надольский
21
Егор Иванов
25
Никита Шершов
72′
43
Артур Гилязетдинов
6
Амир Батырев
32′
46′
7
Андреа Чуканов
24
Артем Погосов
60′
72′
8
Александр Канаплин
75
Андрей Окладников
63′
11
Астемир Хашкулов
87
Андрей Мазурин
86′
49
Оливье Кенфак
Уфа
31
Александр Беленов
50
Иван Хомуха
14
Илья Агапов
90+5′
18
Владислав Камилов
22
Залимхан Юсупов
70
Дилан Ортис
58′
7
Александр Перченок
81′
55
Евгений Шляков
8
Шамиль Исаев
46′
24
Филип Мрзляк
12
Данил Липовой
46′
88
Мигран Агеян
15
Алан Хабалов
63′
85′
19
Эмиль Майоров
71
Магомед Якуев
74′
23
Данил Ахатов
Статистика
Енисей
Уфа
Желтые карточки
4
3
Судейская бригада
Главный судья
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
