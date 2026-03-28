«Волга» обыграла костромской «Спартак» в матче Первой лиги

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Ульяновский футбольный клуб «Волга» одержал победу над костромским «Спартаком» в матче 26-го тура Первой лиги.
Встреча в Ульяновске завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч на 33-й минуте забил Кирилл Фольмер.
«Волга», набрав 30 очков, поднялась на 13-ю строчку в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. «Спартак» с 38 баллами занимает четвертое место.
В следующем туре «Спартак» 4 апреля примет красноярский «Енисей», днем позднее «Волга» сыграет в гостях против «СКА-Хабаровска».