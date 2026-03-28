«Факел» сыграл вничью с «КАМАЗом» в матче Первой лиги

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Воронежский «Факел» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов сыграли вничью в матче 26-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча в Воронеже завершилась со счетом 0:0. На 84-й минуте полузащитник «Факела» Никита Моцпан получил вторую желтую карточку.
«Факел» потерял очки в третьем матче Первой лиги подряд. Воронежская команда с 53 очками продолжает лидировать в турнирной таблице второго по силе дивизиона России. «КАМАЗ» с 38 баллами занимает четвертое место.
В другом матче нижнекамский «Нефтехимик» дома сыграл вничью с ярославским «Шинником» со счетом 0:0.
Футбол, Первая лига, Тур 26
28.03.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Факел
Главные тренеры
Олег Василенко
Антон Хазов
Составы команд
Факел
96
Игорь Обухов
20
Игорь Юрганов
44
Юрий Журавлев
55
Дарко Тодорович
52
Равиль Нетфуллин
97
Бутта Магомедов
89′
10
Ильнур Альшин
19′
74′
11
Никита Моцпан
77′
84′
23
Вячеслав Якимов
59′
8
Абдула Багамаев
7
Аксель Гнапи
82′
93
Мераби Уридия
18
Кирилл Симонов
52′
59′
99
Николай Гиоргобиани
19
Белайди Пуси
74′
9
Максим Турищев
КАМАЗ
30
Евгений Замерец
86′
3
Даниил Маругин
29′
6
Тимофей Калистратов
90+2′
7
Руслан Аюкин
76
Артем Суханов
10
Роман Защепкин
24
Даниил Шамкин
66′
77
Ацамаз Ревазов
28
Мухаммад Султонов
76′
14
Сурхайхан Абдуллаев
90+3′
83
Максим Лайкин
85′
22
Андрей Солодухин
9
Давид Караев
85′
53
Александр Дерюгин
79
Виталий Семенов
66′
91
Антон Рощин
Статистика
Факел
КАМАЗ
Желтые карточки
5
4
Судейская бригада
Главный судья
Михаил Плиско
(Россия, Санкт-Петербург)
