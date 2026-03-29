«Чайка» вырвала победу над «Челябинском», забив победный гол на 90-й минуте

Челябинцы открыли счет на 24-й минуте — Рамазан Гаджимурадов реализовал пенальти. В самой концовке «Чайка» совершила камбэк — сначала отличился Артем Соколов (83), а затем Арсений Филев точным ударом принес победу хозяевам (90). Итоговый счет — 2:1 в пользу песчанокопцев.
После этого матча «Чайка» находится на 17-й позиции (19 очков) в таблице Лиги PARI, а «Челябинск» занимает 6-е место (37 баллов).
Футбол, Первая лига, Тур 26
29.03.2026, 15:00 (МСК UTC+3)
Труд
Главные тренеры
Дмитрий Комбаров
Роман Пилипчук
Голы
Чайка
Артем Соколов
84′
Арсений Филев
90′
Челябинск
Рамазан Гаджимурадов
25′
Составы команд
Чайка
58
Семен Фадеев
12
Дмитрий Иванников
18
Артем Соколов
74
Егор Гузиев
88′
27
Артем Крутовских
23′
22
Руслан Чобанов
39
Павел Маслов
42′
63′
2
Александр Гапечкин
7
Егор Гуляев
81′
20
Станислав Библик
63′
87
Арсений Филев
8
Александр Роспутько
56′
10
Абдулло Джебов
Челябинск
34
Даниил Голиков
66
Ян Гудков
10
Рамазан Гаджимурадов
70
Гаррик Левин
27
Хетаг Кочиев
2
Александр Жиров
18
Константин Кертанов
5
Булат Гатин
68′
91
Руслан Байтуков
77
Денис Самойлов
68′
15
Денис Пушкарев
17
Баба Н`Диайе
63′
46
Никита Першин
88
Вильфрид Эза
78′
Статистика
Чайка
Челябинск
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
4
4
Удары в створ
3
1
Угловые
4
6
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Матвеев
(Россия, Москва)
