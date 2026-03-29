Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
перерыв
Родина
2
:
Урал
0
Футбол. Первая лига
30.03
Торпедо
:
СКА-Хабаровск
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
3
:
Сокол
1
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
Ротор
4
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Челябинск
1
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
0
:
КАМАЗ
0
Тульский «Арсенал» обыграл «Сокол» в матче Первой лиги

Футболисты тульского «Арсенала» обыграли «Сокол» в матче Первой лиги.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Тульский «Арсенал» обыграл саратовский «Сокол» в матче 26-го тура футбольной Первой лиги.

Встреча в Туле завершилась со счетом 3:1. В составе «Арсенала» дубль оформил Илья Азявин (16-я, 49-я минуты), также гол забил Игорь Горбунов (14). У «Сокола» отличился Владислав Шпитальный (10).

«Арсенал» (35 очков) идет девятым в таблице Первой лиги, «Сокол» (16), проигравший в шестом матче подряд, идет последним, 18-м.

В следующем туре «Арсенал» примет воронежский «Факел» 5 апреля. «Сокол» в этот же день сыграет с московской «Родиной» на домашнем поле.

В другом матче волгоградский «Ротор» на выезде одержал крупную победу над новороссийским «Черноморцем» — 4:1.

Арсенал
3:1
Первый тайм: 2:1
Сокол
Футбол, Первая лига, Тур 26
29.03.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Арсенал
Главные тренеры
Дмитрий Гунько
Евгений Харлачев
Голы
Арсенал
Игорь Горбунов
14′
Илья Азявин
16′
Илья Азявин
49′
Сокол
Владислав Шпитальный
10′
Составы команд
Арсенал
18
Михаил Цулая
4
Даниил Пенчиков
8
Артем Попов
10
Игорь Горбунов
24
Илья Азявин
22
Алан Цараев
5
Александр Пуцко
66′
99
Аяз Гулиев
95
Степан Обрывков
9
Максим Максимов
82′
44
Олег Исаенко
3
Эрвинг Джо Ботака-Иобома
46′
31
Кирилл Большаков
Сокол
36
Михаил Левашов
97
Роман Пасевич
5
Владимир Ковачевич
58′
55
Артем Быков
6
Никита Печенкин
9
Владислав Шпитальный
13
Павел Киреенко
72′
7
Батраз Гурциев
19
Аллон Бутаев
62′
51
Антон Синяк
71
Николай Поярков
62′
23
Иван Чуриков
17
Антон Мухин
46′
8
Амир Кахриманович
79′
77
Дмитрий Сасин
62′
91
Максим Кутовой
Статистика
Арсенал
Сокол
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
13
6
Удары в створ
5
3
Угловые
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Артур Сагдиев
(Россия, Набережные Челны)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти