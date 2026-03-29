Футболисты «Родины» обыграли «Урал» в матче Первой лиги

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Московская «Родина» одержала победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 26-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча в Химках завершилась победой хозяев со счетом 3:1. В составе победителей мячи забили Иван Тимошенко (35-я минута), Артем Максименко (38) и Йорди Рейна (50, с пенальти). У гостей отличился Никита Морозов (90+2).
«Родина» (49 очков) занимает второе место в таблице Первой лиги, «Урал» (45) идет третьим.
В следующем туре «Родина» сыграет с саратовским «Соколом» в гостях 5 апреля. «Урал» в этот же день примет «Чайку» из села Песчанокопское.
Футбол, Первая лига, Тур 26
29.03.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Хуан Диас
Василий Березуцкий
Голы
Родина
Иван Тимошенко
35′
Артем Максименко
38′
Йорди Рейна
50′
Урал
Никита Морозов
90′
Составы команд
Родина
13
Сергей Волков
55
Митя Крижан
49
Илья Дятлов
88
Артем Сокол
26
Артем Мещанинов
74′
6
Руслан Фищенко
5
Андрей Егорычев
9′
59′
17
Солтмурад Бакаев
9
Артем Максименко
81′
10
Йорди Рейна
78′
81′
99
Иван Тимошенко
69′
96
Артур Гарибян
18
Магомедхабиб Абдусаламов
59′
38
Леон Мусаев
Урал
86
Иван Кузнецов
34
Тимофей Маргасов
14
Юрий Железнов
2
Силвие Бегич
16
Фернандо Итало
21
Дмитрий Иванисеня
75′
6
Фаниль Сунгатулин
59
Евгений Харин
82′
37
Виталий Бондарев
19
Егор Богомольский
67′
18
Никита Морозов
13
Роман Акбашев
62′
67′
20
Евгений Марков
10
Мартин Секулич
32′
82′
44
Владислав Малькевич
Статистика
Родина
Урал
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
6
9
Удары в створ
5
4
Угловые
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Матвей Заика
(Россия, Ростов-на-Дону)
