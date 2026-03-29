Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
30.03
Торпедо
:
СКА-Хабаровск
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
3
:
Урал
1
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
3
:
Сокол
1
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
Ротор
4
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
2
:
Челябинск
1
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
0
:
КАМАЗ
0
Березуцкий может покинуть «Урал» после поражения от основного конкурента. Его ждет разговор с президентом

Василий Березуцкий может покинуть пост главного тренера «Урала». Сегодня, 29 марта, екатеринбурнская команда проиграла в гостях со счетом 1:3 «Родине» — основному конкуренту за прямую путевку в РПЛ.

Источник: Sport24

Отвечая на вопрос о том, что его могут уволить из «Урала», Березуцкий после матча сказал: «Это мы будем решать с президентом. Это не общественные действия, это разговор с президентом. Сейчас посмотрим».

«Родина» занимает 2-е место в турнирной таблице и теперь оторвалась от «Урала» уже на 4 очка. Стоит отметить, что до назначения Василия Березуцкого на пост главного тренера «Урал» занимал 2-е место, опережая «Родину» на 5 очков.

О назначении Березуцкого на пост главного тренера «Урала» было объявлено 11 декабря. Под его руководством команда провела пять матчей, одержав одну победу, один раз сыграв вничью и потерпев три поражения.

Родина
3:1
Первый тайм: 2:0
Урал
Футбол, Первая лига, Тур 26
29.03.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Хуан Диас
Василий Березуцкий
Голы
Родина
Иван Тимошенко
35′
Артем Максименко
38′
Йорди Рейна
50′
Урал
Никита Морозов
90′
Составы команд
Родина
13
Сергей Волков
55
Митя Крижан
49
Илья Дятлов
88
Артем Сокол
26
Артем Мещанинов
74′
6
Руслан Фищенко
5
Андрей Егорычев
9′
59′
17
Солтмурад Бакаев
9
Артем Максименко
81′
10
Йорди Рейна
78′
81′
99
Иван Тимошенко
69′
96
Артур Гарибян
18
Магомедхабиб Абдусаламов
59′
38
Леон Мусаев
Урал
86
Иван Кузнецов
34
Тимофей Маргасов
14
Юрий Железнов
2
Силвие Бегич
16
Фернандо Итало
21
Дмитрий Иванисеня
75′
6
Фаниль Сунгатулин
59
Евгений Харин
82′
37
Виталий Бондарев
19
Егор Богомольский
67′
18
Никита Морозов
13
Роман Акбашев
62′
67′
20
Евгений Марков
10
Мартин Секулич
32′
82′
44
Владислав Малькевич
Статистика
Родина
Урал
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
6
9
Удары в створ
5
4
Угловые
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Матвей Заика
(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти