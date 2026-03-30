Президент «Урала» Иванов — о задержании Секача: «Если окажется, что он — убийца, как мы можем его защищать?»

Напомним, что 16 марта 20-летнему игроку «Урала-2» предъявили обвинение в убийстве жительницы Северо-Западного округа Москвы. Секач признал вину, но заявил, что действовал под влиянием мошенников.
"Ситуацию по Секачу узнаем из СМИ. Мы сейчас сами ничего не знаем. Для нас самих случившееся стало неожиданностью. Даня отпросился у тренера в Москву на учебу, и его отпустили. Сейчас он в тюрьме, идет расследование, но подробностей мы не знаем, поэтому не могу ничего комментировать.
Мы провели общую беседу со всеми футболистами. Также разговаривал с его родителями. Но четкой позиции у клуба по этой ситуации пока нет.
Готов ли клуб оказать помощь с адвокатами?
Конечно, но пока не будет известно всех обстоятельств, мы не можем принимать никаких решений.
Если все-таки окажется, что он убийца, как мы можем его защищать?", — сказал Иванов в беседе с корреспондентом Sport24 Сергеем Козловым.