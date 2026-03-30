Хет-трик Берковского принес «Торпедо» крупную победу над «СКА-Хабаровском»

Хет-трик у хозяев оформил Илья Берковский. 26-летний полузащитник отличился на 13-й, 44-й и 49-й минутах. Еще один мяч на 55-й минуте забил Даниил Уткин.
«Торпедо» (33 очка) одержало третью победу подряд и поднялось на 11-е место в Первой лиге. «СКА-Хабаровск» с 33 очками уступает черно-белым по дополнительным показателям и опустился на 12-ю позицию в турнирной таблице.
Футбол, Первая лига, Тур 26
30.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Олег Кононов
Алексей Поддубский
Голы
Торпедо
Илья Берковский
13′
Илья Берковский
44′
Илья Берковский
49′
Даниил Уткин
55′
СКА-Хабаровск
Камран Алиев
58′
Составы команд
Торпедо
25
Ростислав Солдатенко
3
Александр Иваньков
77
Константин Савичев
90
Боян Роганович
24
Кирилл Гоцук
66
Садыг Багиев
17
Илья Берковский
75′
83
Николай Ищенко
27
Александр Орехов
85′
97
Марио Чурич
47
Даниил Уткин
75′
7
Александр Юшин
9
Владислав Шитов
66′
11
Руслан Апеков
10
Дмитрий Цыпченко
66′
79
Алексей Каштанов
СКА-Хабаровск
78
Ислам Имамов
4
Олег Кожемякин
29
Александр Мухин
7
Камран Алиев
71
Владислав Мастерной
20
Йорди Тур
21
Глеб Гурбан
73′
82
Демьян Ильев
84
Ярослав Гребенкин
57′
54
Вадим Вшивков
13
Данила Янов
73′
14
Владислав Брагин
19
Тельядо Алькаде
66′
11
Александр Гаглоев
50
Степан Глотов
28′
57′
55
Василий Алейников
Статистика
Торпедо
СКА-Хабаровск
Желтые карточки
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Ефим Рубцов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти