Футболисты «Ротора» победили «Нефтехимик» в матче Первой лиги

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче 27-го тура Первой лиги.
Встреча в Волгограде завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, у которых мячи забили Артем Симонян (24-я минута), Саид Алиев (81) и Давид Давидян (86). В составе проигравших голом отметился Рашид Магомедов (16).
«Ротор» выиграл третий матч подряд и, набрав 42 очка, поднялся на четвертое место в таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. «Нефтехимик» с 35 баллами располагается на восьмой строчке.
В другом матче дня воронежский «Факел» победил на выезде тульский «Арсенал» (2:1).
Футбол, Первая лига, Тур 27
5.04.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Волгоград Арена, 18067 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов
Кирилл Новиков
Голы
Ротор
Артем Симонян
(Абу-Саид Эльдарушев)
24′
Саид Алиев
81′
Давид Давидян
(Александр Клещенко)
86′
Нефтехимик
Рашид Магомедов
(Давид Кокоев)
16′
Составы команд
Ротор
13
Никита Чагров
11
Александр Клещенко
17
Глеб Шильников
97
Николай Покидышев
68′
5
Александр Трошечкин
6
Сергей Макаров
80
Вячеслав Бардыбахин
72′
2
Александр Коротков
7
Илья Сафронов
90′
34
Максим Храмцов
10
Артем Симонян
79′
9
Давид Давидян
69
Илья Родионов
72′
73
Имран Азнауров
77
Абу-Саид Эльдарушев
79′
22
Саид Алиев
81′
Нефтехимик
51
Тимофей Кашинцев
24
Александр Кахидзе
65
Николай Толстопятов
6
Даниил Родин
17
Эдуард Валиахметов
90
Константин Шильцов
2
Марат Ситдиков
71′
75
Дмитрий Шадринцев
10
Давид Кокоев
36′
46′
8
Георгий Кантария
15
Андрей Никитин
75′
5
Магомед Мусалов
53
Кирилл Моисеев
71′
74
Дмитрий Кучугура
9
Рашид Магомедов
75′
14
Ислам Машуков
Статистика
Ротор
Нефтехимик
Желтые карточки
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Галимов
(Россия, Екатеринбург)
