Футболисты «Уфы» упустили победу над «Торпедо» в концовке матча Первой лиги

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. «Уфа» на своем поле сыграла вничью с московским «Торпедо» в матче 27-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча в Уфе завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев мяч забил Магомед Якуев (42-я минута). У «Торпедо» отличился Александр Юшин (90+4).
На 54-й минуте встречи прямую красную карточку получил защитник уфимской команды Александр Перченок. Две минуты спустя Юшин не смог забить пенальти в ворота «Уфы», удар парировал вратарь хозяев Александр Беленов.
«Уфа» идет на 16-м месте в турнирной таблице Первой лиги, находясь в зоне вылета за четыре тура до конца чемпионата, в активе уфимского клуба 27 очков. «Торпедо» прервало серию из трех побед в лиге и располагается на 11-й позиции с 34 очками.
В следующем матче лиги «Уфа» 12 апреля на выезде сыграет против екатеринбургского «Урала», «Торпедо» в этот же день примет тульский «Арсенал».
Омари Тетрадзе
Олег Кононов
Главный судья
Антон Анопа
(Россия, Благовещенск)
