Футболисты «КАМАЗа» в 13-й раз в сезоне сыграли вничью в Первой лиге

«КАМАЗ» в 13-й раз сыграл вничью в первенстве, клуб является лидером Первой лиги по этому показателю. Команда также не смогла выявить победителя в третьем матче кряду. Челнинцы с 40 очками занимают шестое место в таблице, «Нефтехимик» (36 очков) идет восьмым.