Футболисты «КАМАЗа» в 13-й раз в сезоне сыграли вничью в Первой лиге

Встреча в Набережных Челнах завершилась со счетом 0:0.
«КАМАЗ» в 13-й раз сыграл вничью в первенстве, клуб является лидером Первой лиги по этому показателю. Команда также не смогла выявить победителя в третьем матче кряду. Челнинцы с 40 очками занимают шестое место в таблице, «Нефтехимик» (36 очков) идет восьмым.
Футбол, Первая лига, Тур 28
10.04.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
КАМАЗ
Главные тренеры
Антон Хазов
Кирилл Новиков
Составы команд
КАМАЗ
30
Евгений Замерец
76
Артем Суханов
69
Владислав Давыдов
28
Мухаммад Султонов
15
Максим Бурко
6
Тимофей Калистратов
77
Ацамаз Ревазов
70′
10
Роман Защепкин
24
Даниил Шамкин
56′
70′
14
Сурхайхан Абдуллаев
9
Давид Караев
88′
22
Андрей Солодухин
17
Самину Квари Абдуллахи
78′
53
Александр Дерюгин
83
Максим Лайкин
79′
91
Антон Рощин
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
75
Дмитрий Шадринцев
15
Андрей Никитин
24
Александр Кахидзе
63′
12
Максим Ширяев
8
Георгий Кантария
61′
17
Эдуард Валиахметов
90′
5
Магомед Мусалов
53
Кирилл Моисеев
46′
77
Алекси Гвенетадзе
90
Константин Шильцов
78′
88
Денис Титов
9
Рашид Магомедов
69′
14
Ислам Машуков
10
Давид Кокоев
89′
6
Даниил Родин
Статистика
КАМАЗ
Нефтехимик
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
5
9
Удары в створ
3
5
Угловые
6
8
Судейская бригада
Главный судья
Данил Набока
(Россия, Краснодар)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти